El Dr. en Economía Carlos Legna Verna brindará una charla abierta en la UNLu Campana

Auspicia: La Auténtica Defensa Organizada por Amagi Desarrollo Humano en conjunto con la UNLu, el próximo jueves 1º de Marzo el catedrático abordará la temática del Desarrollo, desde una propuesta centrada en las personas y la libertad El Profesor emérito de la Universidad de la Laguna (España), Carlos Legna Verna; brindará este jueves 1º de Marzo una charla abierta y gratuita a toda la comunidad; abordando la temática en "Qué es el desarrollo y una propuesta centrada en las personas y la libertad". Adelantándose al lanzamiento de su próximo libro, Carlos Legna Verna realizará un recorrido por la evolución de las ideas sobre qué se ha entendido por Desarrollo desde la segunda postguerra mundial siguiendo, aproximadamente, un orden histórico. "Creemos que esta tarea no es solamente útil para clarificar las ideas sino también porque tiene implicaciones para la acción: las políticas que convendría aplicar para desarrollar un país, región o sociedad difieren según el significado que se asigne a este término. La charla será una invitación a la reflexión sobre el significado que le damos a el Desarrollo, a el Bien-Estar y la Felicidad de las personas; para luego abordar a conclusiones que nos lleven a la acción", comentaba el Economista especializado en políticas públicas a LAD. SOBRE CARLOS LEGNA VERNA Es Profesor Emérito de la Universidad de La Laguna, España, Doctor en Economía por la universidad Pierre Mendés France de Grenoble, Francia y Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue experto, durante veinte años, de la cooperación para el desarrollo de Naciones Unidas. Trabajo como funcionarios del ECOSOC (Consejo Económico y Social de NNUU) en América Latina y Africa. Trabajó también como investigador en la sede de NNUU en Ginebra y fue profesor del ILPES (Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de la CEPAL). Ha trabajado en gestio?n estrate?gica, elaboracio?n de planes y mejora de la toma decisiones, particularmente en el sector pu?blico. Es editor asociado y revisor del Editorial Review Board de la revista "International Journal of Information Technologies and Systems Approach (IJITSA)" y también revisor de los congresos de la System Dynamic Society y de la revista EURE, entre otros. Ha publicado artículos y libros sobre como mejorar las decisiones estratégicas, la utilización de la dinámica de sistemas para definir políticas económicas y sociales, la gestión estratégica y el desarrollo socio-económico.

El Dr. Carlos Legna Verna es argentino pero reside desde hace muchos años en Islas Canarias, España

El Dr. en Economía Carlos Legna Verna brindará una charla abierta en la UNLu Campana

