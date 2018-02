Honda continúa con su programa para reemplazar airbags potencialmente defectuosos

La falla afecta a vehículos fabricados entre 2001 y 2014, entre ellos los modelos Fit, Civic y City. Solo hay que ingresar el número de chasis en la página web para verificar si se necesita el cambio y visitar un concesionario oficial. Honda Argentina continúa con su llamamiento a revisión de los modelos potencialmente afectados por el malfuncionamiento de airbags marca Takata, luego de que en 2014 Estados Unidos concluyese que varias personas habían resultado heridas, incluso fallecido, por la súbita explosión de estos dispositivos. En una conferencia de prensa en Olivos a la que fue invitado La Auténtica Defensa, la automotriz presentó su programa A.I.R.B.A.G. (Asistencia Inmediata para la Revisión de Bolsas de Aire Gratuita) con el objetivo de concientizar a sus usuarios sobre la necesidad de reemplazar las bolsas de aire de su Honda. En realidad, se trata de la tercera etapa de una campaña lanzada en junio de 2015 y que incluyó avisos en los diarios, acciones de comunicación interna, 1.400 cartas, 15 mil llamadas y 64 mil emails. El mensaje se comenzó a trasmitir después a través los seguros, los sitios de ventas digitales y las redes sociales oficiales, con el fin de llegar a segundos y terceros propietarios de vehículos Honda. Sucede que, de los 114 mil autos afectados en el país, hay 68 mil a los que todavía no se puede alcanzar. En Argentina, los modelos Honda que podrían tener airbags Takata defectuosos fueron fabricados entre los años 2001 y 2014. Se trata del FIT (2004-2014), PILOT (2009-2011), LEGEND (2007-2009), CITY (2011-2014), CIVIC (2001-2014), CR-V (2003-2012), ACCORD (2001-2012) y STREAM (2001). Para verificar si el auto necesita revisión, hay que ingresar a www.autos.honda.com.ar/campanias_de_rellamado e informar el número de chasis. El cambio de los equipos se realiza en los concesionarios oficiales de Honda y es gratuito. La espera es alrededor de una hora. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA por sus siglas en inglés) estadounidense detectó que una serie de muertes al volante en rutas de ese país se había debido a la explosión de airbags fabricado por el autopartista japonés Takata. Según explicó el equipo de Honda, la falla deriva de la sobrepresión al momento del despliegue de las bolsas, lo que produce la explosión del envase metálico. Afecta tanto a airbags del lado del conductor como del acompañante (no a los laterales), y tiene mayores probabilidades de manifestarse en zonas de humedad y calor. En todo el mundo se produjeron 22 muertes y cientos de heridos. Argentina es uno de los países de alto riesgo, aunque todavía no se han registrado episodios. "No queremos que pase ningún caso", subrayó Raúl Alonso, jefe de Posventas de Honda. A la automotriz el recambio completo de los airbags dañados en nuestro país -que calculó en 185 mil- le demandará entre 150 y 200 millones de dólares. Se estima que en el mundo son 55 millones los vehículos afectados, entre los que también se encuentran modelos de marcas como Ford, Mercedes Benz, Toyota y BMW. Sin embargo, la investigación continúa y se teme que sean más los vehículos involucrados, en el marco de lo que se ha definido como el mayor llamamiento a revisión en la historia de la industria automotriz. El escandalo resultó en la quiebra de Takata, que dejó de fabricar airbags y ahora solo se dedica a colaborar con las autoridades para disminuir el impacto de su error fatal.

