Se lanza el curso "Las Formas del Desarrollo Urbano"

Mágister Arq. Marcelo Corti El Director del Curso, es el Magister Arquitecto Marcelo Corti, y la modalidad del mismo es Teórico-Práctico Bajo el título "Las Formas del Desarrollo Urbano", el Distrito 5 del Colegio de Arquitectos, a través de su Instituto de Estudios Urbanos, pone a disposición de todos sus Matriculados un Curso de Posgrado, el mismo está planteado como módulo troncal de la Maestría en Urbanismo de la F.A.U.D.-Universidad Nacional de Córdoba. Consultado el Presidente del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Arquitecto Jorge Alberto García, nos decía: "En este Curso se pretende estudiar las características de las principales formas de desarrollo urbano en la actualidad, ubicándolas en un contexto general más amplio y que está relacionado especialmente a las condiciones impuestas por la globalización económica y las condiciones sociales, culturales y políticas. En este sentido, se considera que la crisis financiera inmobiliaria comenzada en Europa y Estados Unidos a fines de la década pasada, introdujeron nuevas rupturas y desafíos que interpelan (entre otras cuestiones) el rol del urbanismo frente a los recientes modelos de desarrollo urbano. En un contexto de ruptura e incertidumbre, el análisis crítico de dichos modelos resulta esencial para entender sus aspectos positivos y negativos, tanto para prever continuidades como innovaciones teóricas, metodológicas y normativas que permitan una renovación virtuosa de las formas de urbanización en nuestras ciudades." Consultado sobre los alcances y Objetivos del Curso, el Presidente del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos, también nos comentaba que este Curso tiene por Objeto brindar las herramientas necesarias para lograr comprender las formas y procesos de desarrollo urbano contemporáneos en la ciudad latinoamericana, y en particular, en la Argentina. Finalmente, y no menos importante, entender las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que establecen escenarios regionales diferenciados para el desarrollo de los modelos estudiados. El Director del Curso, es el Magister Arquitecto Marcelo Corti, y la modalidad del mismo es Teórico-Práctico, su carga horaria será de 80 horas, distribuidas en 10 Jornadas, de las cuales 70 hs. serán teóricas y 10 hs. prácticas. El dictado será presencial, incluyendo visitas a ejemplos de interés tanto en el Distrito 5, CABA, Rosario y eventualmente Córdoba, también se realizarán mesas de debate con diversos actores del desarrollo urbano: desarrolladores, organizaciones sociales, ambientales y vecinales, funcionarios, profesionales, etc. Tendrá además una Metodología de Evaluación, consistente en una monografía de alrededor de 8.000 palabras más gráficos con el análisis crítico de un ejemplo de desarrollo urbano, preferentemente argentino. Finalmente, el Presidente Arq. Jorge Alberto García, nos decía: "Actualmente, y en virtud de lo que en particular se está conociendo en nuestra ciudad respecto de la importancia que tiene el Consejo Urbano Ambiental, este Curso de perfeccionamiento específico es fundamental para nuestros Colegas, máxime con la realidad urbana que estamos viviendo en todo el país, y más específicamente en la zona norte que es la que nos compete, donde debido a años de falta de planificación urbana concreta, se ha ido degradando sistemáticamente la calidad de vida de nuestros vecinos, en este contexto, si bien en nuestras incumbencias se encuentra la planificación urbana, el tamaño del problema actual nos obliga a estar a la altura de las circunstancias para poder abordar esta temática, y la capacitación, más allá de lo adquirido como conocimiento específico en los títulos de Grado, debe poder profundizarse y actualizarse mediante Cursos de Perfeccionamiento como el que estamos ofreciendo." CONTENIDOS DEL CURSO - Modalidades de desarrollo urbano: revisión histórica y caracterización de las principales corrientes en la actualidad (proyecto urbano, "parcela a parcela", mega emprendimiento, renovación urbana, proyectos inclusivos, etc.). Vinculación con el planeamiento estratégico. - Proyecto urbano contemporáneo. Sus condicionantes y características: colaboración pública – privada, localización en áreas centrales de oportunidad a partir del deterioro de usos industriales, portuarios, etc., el recurso del "gran acontecimiento", procesos participativos, arquitecturas de prestigio, etc. - Proyecto Urbano en Barcelona y otras ciudades españolas. De la "acupuntura" urbana a las intervenciones olímpicas y el Fórum 2004. Otros ejemplos: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza, etc - Proyecto Urbano en otras ciudades europeas: Milán, Londres, París, Rotterdam, etc. El caso de las ZAC francesas - Proyecto Urbano en otros países desarrollados y emergentes: Estados Unidos (Ground Zero, proyectos portuarios en NY, Boston, Baltimore y San Francisco), Australia, Japón, China, Singapur, etc - Proyecto urbano en América Latina: México, Panamá, Colombia, Chile, Brasil, Uruguay. Un caso paradigmático: Proyectos Urbanos Integrales en Medellín. - Proyecto Urbano en Argentina. Entre Puerto Madero y Rosario, afinidades y divergencias. - Renovación parcela a parcela en áreas centrales, con planificación estatal: renovación de centros históricos, casos de Barcelona y ejemplos latinoamericanos, Quito, Lima, México DF, etc. Distritos Tecnológicos y clúster de actividades. - Renovación parcela a parcela en áreas centrales, sin planificación estatal. Ejemplos paradigmá-ticos: Nueva Córdoba, General Paz, Palermo. Influencia de la normativa y de tendencias socio-culturales. Procesos de sucesión e invasión, de la Escuela de Chicago a la "gentrificación". - Programas de actuación urbanística en la periferia, con planificación estatal. Las PAU madrileñas, interacción pública-privada. Parques industriales. - Renovación y expansión en la periferia, sin planificación estatal. Privatopías, sprawl, ciudad difusa. Casos: Pilar/escobar, Colonia Tirolesa, etc. - Grandes conjuntos de vivienda. Evolución de la producción estatal del hábitat. Análisis crítico. - Mega emprendimientos privados. Caso paradigmático: Nordelta y la ocupación de la cuenca baja del Río Luján. - Urbanización "popular" y producción social del hábitat. "Planeta slum" y las respuestas estatales: urbanización, regularización. Villa 31, Villa La Maternidad. Las "ciudades" cordobesas. - Integración de áreas marginadas. Caso paradigmático: Favela Barrio. - Síntesis y conclusiones. La crisis del Gran Proyecto Urbano. ¿Dónde estamos? 