"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna". (Juan 3:16) Este versículo ha sido llamado el evangelio en miniatura, en él se irradia toda la gloria del amor de Dios. Por eso es bueno que meditemos en Su Palabra. ¿Cuál es el origen de ese amor? Es Dios mismo. ¿Cuál es su intensidad? Es tan grande que Dios dio a su Único Hijo para morir por Ud. y por mí. ¿Quiénes son los destinatarios? El mundo entero. Nadie puede decir estoy excluido. ¿Cuál es la prueba de ese amor? El dar a su Hijo Unigénito, Cristo Jesús. ¿Quiénes pueden beneficiarse de Él? Todos aquellos que creen en Jesús. ¿De que escapan? De la muerte eterna. ¿Qué obtienen? La vida eterna. Por todo lo expuesto en esas 7 preguntas y sus respuestas. Es importante que c/u de uds. se pregunten a si mismos. ¿Tenemos derecho de estar siempre quejándonos y descontentos frente a las circunstancias que Dios preparó para c/u de nosotros? ¿Tengo miedo al porvenir, me desaliento? o confío en el amor del Dios fiel y todopoderoso? ¿Soy formalista y poco diligente para seguir a Jesús, o al contrario, su amor me moviliza y apremia? "El amor de Cristo nos constriñe", escribió el apóstol Pablo (2 Corintios 5:14). ¿Oculto al Señor ciertas partes de mi vida?, o le dejo el cuidado de dirigirla cada día? Debemos tomar las más sabias decisiones. Dios ama a todos por igual. Pero lo que no ama, es el pecado en nosotros. La Palabra de Dios no deja lugar a dudas en cuanto a que somos todos pecadores, debemos arrepentirnos, ir a su encuentro, reconocer nuestros pecados, y pedirle perdón a Dios Padre por medio de Jesucristo y así seremos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. (Rom. 3:24) ¡No hay otro Camino! (Juan 14:6) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El don de Dios"

Por Mirta Dappiano

