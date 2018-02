Rincón Tuerca

P U B L I C



TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país está arrancando su presente campeonato con sus dos clases en el autódromo de Potrero de los Funes. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". PENSAR: Con la licencia médica realizada todo hace pensar que Pablo Savastano estará sumándose a la alta competencia con su auto cuando tenga todo encaminado para tal logro. Bienvenido! PROYECTO: El ex piloto de karting Gabriel Panno aseguró tener un proyecto para el mundo de la Categoría Escuela con la colaboración de dos amigos que va a provocar un cambio interesante para toda esta zona. IDEA: La idea es tener el auto listo para la segunda del año para la categoría TC Regional y en el taller en Zárate se pueda tener ese Falcon competitivo como su piloto Ariel Fontanot desea contando con la motorización de Juanjo Tártara. INTERES: En la fiesta desarrollada en la ciudad de Balcarce en homenaje a Juan Manuel Fangio estuvo en un stands el primer auto argentino Manuel Iglesias que despertó el interés de los visitantes. PAGAR: Aún sigue aguardando el pago de la deuda de pilotos y armadores que llevaron repuestos y nunca más aparecieron por el local de donde lo retiraron en su momento. Dicen que de continuar esta política por parte de quienes no abonan van a colocar un cartel con los nombres de cada uno que olvidó abonar. Que bochorno! VOLVER: Parece que la vuelta a correr por parte de Adriano Zarantonello es una realidad y el Tano está trabajando para esto donde piensa sumarse a la clase potenciado de la categoría Kart Plus con la atención propia y la infaltable compañia de su padre. ANSIOSO: Leandro Cracco ya tiene listo su auto para la Clase Dos de Alma para arrancan en La Plata el próximo mes donde el espigado y flaco piloto de Zárate se muestra contento y ansioso para arrancar el campeonato. FINALES: Ya están en los trabajos finales en el chasis del TC Regional de Gastón Fernandez que como informamos en esta sección se desarmó íntegro para respaldarlo completo y no dejar nada librado al azar con todo su equipo. FORMULA 4 A.P.A.P.: La categoría Escuela del Automovilismo zonal está comenzando su campeonato en el autódromo de Dolores con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arranca con su espectáculo. AGRADECIMIENTO: Días atrás el piloto Pablo Copetti agradeció públicamente a todo su equipo de competición que encabeza Carlos Debesa por todo el esfuerzo realizado en el último Dakar con su cuatriciclo y ya se trabaja para el próximo en el 2019. DEFINIR: Aún sigue dudando que hará con su carrera deportiva Silvestre Gallo que tiene ganas de vender su Fiat 1500 y comprar un auto para correr en la categoría Alma pero el canoso muchacho no lo tiene definido aunque sus amigos quieren verlo correr. VER: Aunque causò sorpresa que el reconocido actor local Diego Carfagno se mostrara interesado por el mundo automovilìstico dìas atràs se lo pudo ver en el kartòdromo de Zàrate junto a sus dos hijos presenciando las pruebas que allì se desarrollaban. Ahora solo falta verlo viajar en uno de ellos. REPERCUSION: El tema es que el propio Carfagno se vio desbordado ante la llegada de gente amiga dispuesta a darle una mano y le consiguen el karting, el motor, un buzo y casco para probar y el actor Don Diego nunca pensò que tendrìa tanta repercusiòn y se acercaran a colaborar. FRUTOS: Quizàs ser buena gente y colaborar con los pilotos locales dio sus frutos, es mas alguien vagamente dijo que vino mas gente al local que al teatro cuando representa una obra. Serà para tanto? DECIDIR: Mario Martinez tiene en su taller un chasis para el TC Regional pero el flaco no se decide y aùn no definiò donde va a correr dado que tambièn cuenta con un karting para sumarse a la categorìa Kart Plus. MOVIDITO: Mateo Benitez està preparando todo para sumarse a la categorìa Rotax en esta temporada donde contarà con los servicios de Ruben Guerra en el chasis y la intención es realizar toda la temporada sin descartar correr algunas en la categorìa Kart Plus. Como se lee el pibe de Zàrate tendrà un año movidito. RESPALDO: Quienes tienen a su cargo el flamante autòdromo de San Nicolàs estàn mas que contentos con el respaldo que recibieron de categorìas de nivel nacional y se trabaja para tenerlo terminado antes de lo previsto. MODELOS: Como todos los meses ya ingresaron los nuevos modelos de motos elèctricas en la boutique de las motos en la esquina de Alberdi y Rawson donde de lunes a sàbado cuentan con la atenciòn al pùblico. HABILITADO: Juan Manuel Belaustegui propietario del predio del circuito Al Lìmite confirmò que ya està habilitado para ir a probar en Zàrate lugar donde se desarrollarà la primera fecha del Mx del Norte de Motocross. ATENCION: Los amigos allegados y seguidores de Gonzalo Conti ya le hicieron saber que en el tema de la planta impulsora para su auto para la Clase Promocional tenga la atenciòn de Diego Fangio en el futuro. Por el momento el barbado piloto no tiene el tema definido. TOPE RACE: La categorìa està arrancando su campeonato durante este fin de semana en el autòdromo de Paranà donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a travès del programa "Carburando". ACUERDO: Gonzalo Perlo llegò a un acuerdo con el equipo de Azar para sumarse a la categorìa Tope Race para hacer esta temporada. El piloto de Pilar tambièn aclarò que espera llegar con los presupuestos para cerrar tranquilo el año. OBTENER: Por demàs complicado llegò al arranque del Turismo Nacional el oriundo de Moreno Nicolàs Posco que no logra obtener el presupuesto acorde para militar en la categorìa que hasta el año pasado lo tuvo como protagonista. LICENCIA: Sin duda que pegò fuerte la decisiòn tomada por las autoridades correspondientes en los pilotos que a partir de este año deben tener ademàs de ellos dos mecànicos del equipo, la misma cobertura mèdica para trabajar en la zona de los boxes. Un costo màs e inesperado para un año difìcil desde lo econòmico. MOSTRAR: El auto ya està terminado y listo para arrancar el campeonato en la clase GTA del TC Regional por parte de Ignacio Tàrtara que mostrarà el Uno sobre los laterales donde desea realizar toda la temporada. PODER: Si bien se intentò es muy probable que Sergio Yacobone no arranque el presente campeonato en los chasis del TC Regional al no poder reunir los presupuestos para poner el auto en pista. El esfuerzo familiar se hizo pero no alcanzò. FOTO: Cuentan que algunos se sorprendieron al ver la foto donde el navegante de autos de Rally de nombre de pila Victor se mostrò de una manera impensada para quienes lo conocen dejando la sensaciòn que es una persona a respetar. TOPE RACE SERIES: La categorìa arranca su presente campeonato en el autòdromo de Paranà en la provincia de Entre Rìos durante este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 a travès del programa "Carburando". CICLOMOTORES: En este fin de semana se desarrolla otra carrera de Ciclomotores en el escenario de San Andrès de Giles para todas las clases que la componen. PRESENCIA: En esta propuesta està participando entre otros el campanense Alan Vantaggi en la clase 110 Libres donde el barbado piloto aùn no quiere que se difunda su presencia en la categorìa a tal punto que se opone a dar notas a los medios. CONTANDO: Oscar Ibarregui tras ganar campeonatos en la fòrmula en la ciudad de Azul ahora se sumarà al mundo del karting en las categorías Kart Plus y Pako contando con su equipo que lo componen Mauro Santucho y Ruben Guerra quienes asistiràn al oriundo de la ciudad de Rancho. TOPE RACE JUNIORS: En el autòdromo de Paranà la categorìa desarrolla la primera fecha del certàmen en el autòdromo de Paranà. Televisa el programa "Carburando" desde las 10.,30 hs por Canal 13. CATORCE: Sin duda que Mauro Santucho atraviesa un buen momento donde en el arranque de los campeonatos de karting el robusto armador cuenta con catorce pilotos para atender en las diferentes categorìas que estaràn corriendo. VISITA: De visita en el taller de Tàrtara estuvo el representante de Zàrate Claudio Paolinelli que dejò entrever que estarà en pista con su chasis del Regional en esta temporada. No confirmò que este desde la primera. ENCAMINADO: Nicolàs Laccette ya tiene todo encaminado para comenzar el campeonato donde el pibe cuenta con los consejos de su padre Dario quien dejò acentado que serà un buen año para su hijo que creciò mucho como piloto. FORMANDO: Los que los siguen de cerca aseguran que en la calle Luraschi se està formando un nuevo centro de Jubilados basado en gente relacionada al mundo tuerca donde, entre otros, se los puede ver a Marcelo, Ariel y Pedro como los pioneros del lugar. FE: Con mucha fe y con el entusiasmo a pesar de los años Claudio Cruzado apuesta una vez mas para pelear el campeonato en el Turismo Pista con su equipo que encabeza su hijo. El de Los Cardales continuarà en la Clase Uno. CONTAR: Marcelo Trapani continuarà otra temporada corriendo en karting en la categorìa Kart Plus con el mismo equipo que contarà con la motorizaciòn de Mauro Santucho. SOCIOS: Los dirigentes de la categorìa Pako ya les informaron a los chasistas y motoristas que trabajan en ella deberàn hacerse socios donde tendrán que abonar un canon anual para dejarlos trabajar con sus pilotos. Otro gesto de hacerle gastar mas plata a los pilotos que por lògica terminaràn siendo quienen pongan el dinero.

Rincón Tuerca

