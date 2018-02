Breves Deportivas

OTRA DERROTA DE RIVER

Anoche, en la continuidad de la 17ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, River Plate cayó 1-0 como visitante frente a Vélez Sarsfield.

En tanto, Defensa yJusticia superó 1-0 como local a Patronato de Paraná, mientras que Lanús y Rosario Central igualaron 1-1 y Atlético Tucumán y Tigre lo hicieron 0-0.

Antes, el viernes se habían registrado los siguientes resultados: Olimpo 2-1 Arsenal; Huracán 1-0 Estudiantes (LP); y Godoy Cruz 1-2 Racing Club.

La fecha continúa hoy cuatro cotejos: Chacarita vs Belgrano (17.00); Independiente vs Banfield (17.00); Unión vs Colón (19.15); y Boca Jrs vs San Martín SJ (19.15).

En tanto, el lunes jugarán: Newells vs Temperley (19.00); Talleres vs Argentinos (19.00); y Gimnasia (LP) vs San Lorenzo (21.15).

La tabla de posiciones es comandada por Boca Jrs con 40 puntos; y sus escoltas son Talleres y San Lorenzo, con 31. Después aparecen: Racing (28), Huracán (28), Godoy Cruz (28), Estudiantes (27), Unión (26), Independiente (26) y Colón (26).

DOBLETE DE MESSI

Con dos goles del rosarino Lionel Messi y un hat-trick de uruguayo Luis Suárez, el Barcelona goleó ayer por 6 a 1 al Girona por la 25ª fecha de la Liga Española de Fútbol.

De esta manera, el elenco catalán estiró su invicto y es líder del campeonato con 65 puntos (20 victorias y 5 empates), con diez unidades de ventaja sobre su escolta, el Atlético de Madrid (tiene 55 y hoy visita a Sevilla) de Diego Simeone.

BOXEO: PERDIÓ REVECO

El argentino Juan Carlos Reveco perdió anoche ante el filipino Donnie Nietes y de esa manera dejó escapara la posibilidad de reconquistar el título de la categoría Mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El combate, que se disputó en el Forum de Los Angeles, se definió en el 7º round por KO técnico, luego que "Cotón" (34 años) sufriera una dura derecha del fillipino en el sexto asalto.

SCHWARTZMAN FINALISTA

El argentino Diego Schwartzman disputará hoy la final del ATP 500 de Río de Janeiro frente al español Fernando Verdasco.

En semifinales, "El Peque" venció ayer al chileno Nicolás Jarry por 7-5 y 6-2, mientras que Verdasco dejó en el camino al italiano Fabio Fognini, a quien superó por 6-1 y 7-5.

DERROTA DE JAGUARES

Por la segunda fecha del Super Rugby 2018, la franquicia argentina Jaguares perdió 47-27 como visitante frente a Lions.

De esta manera, el combinado nacional, dirigido ahora por Mario Ledesma, cosechó su segunda derrota en esta temporada que recién comienza.