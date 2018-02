Identifican una proteína implicada en el autismo, la esquizofrenia y la demencia

(Gaceta Médica) Durante su desarrollo tanto en el útero como en los primeros años de vida, las neuronas del cerebro proliferan y se expanden rápidamente formando una estructura ramificada. Exactamente igual que un árbol. Y dado que esta proliferación y ramificación llega a ser desmesurada, es necesario ‘podar’ algunas de las ramas para que no haya un exceso de conexiones entre estas neuronas –las consabidas ‘sinapsis’–.Hay que cortar las ramas débiles para potenciar el crecimiento de las más fuertes. Pero cuidado: este proceso de ‘poda’, totalmente natural, debe ser adecuado. No en vano, y en caso de una ‘limpieza’ excesiva o insuficiente, el cerebro no funcionará tan bien como debería y aparecerá un trastorno neurológico. Y ahora, investigadores de la Universidad de Tokio (Japón) han identificado una proteína que, denominada ‘progranulina’, juega un papel esenciar a la hora de controlar esta poda, abriendo la puerta al posible desarrollo de tratamientos frente a este tipo de trastornos.

Como explica Masanobu Kano, director de esta investigación publicada en la revista «Neuron», «nuestros resultados ofrecen una visión novedosa sobre el papel de la progranulina en el cerebro en desarrollo. Nuestro objetivo es seguir con la búsqueda de otras moléculas implicadas en la eliminación de sinapsis en el cerebelo en desarrollo y, en último término, dilucidar todas las cascadas de señales para la eliminación sináptica».

Ramas mal podadas El proceso molecular de poda de las sinapsis neuronales en el cerebro en desarrollo puede verse interferido por mutaciones tanto genéticas como ambientales. Unas alteraciones que, de uno u otro modo, provocarán que la cifra de sinapsis sea excesivamente abultada o demasiado escasa. ¿El resultado? Un funcionamiento anómalo del cerebro. O lo que es lo mismo, un trastorno neurológico, caso de los trastornos del espectro del autismo (TEA), la esquizofrenia o la demencia.

El objetivo del nuevo estudio fue tratar de identificar los mecanismos moleculares que controlan este proceso de ‘poda’ sináptica. Y para ello, los autores recurrieron a las células de Purkinje, tipo de neurona de gran tamaño localizada en la corteza del cerebelo y caracterizada por un gran árbol dendrítico inervado por numerosas fibras –conocidas como ‘fibras trepadoras’– procedentes del bulbo raquídeo.

La vía de señalización de la progranulina podría ser una diana terapéutica potencial para los trastornos neuropsiquiátricos. (...).