Síntomas de cáncer de colon: No esperes por ellos

Los síntomas de cáncer de colon en la mayoría de las ocasiones no se manifiestan hasta estadios muy avanzados, es por ello que ante factores de riesgo chequéate. La detección de esta patología cuando aún no hay síntomas de cáncer de colon implica una curación completa de la enfermedad en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de colon? Dolor en la parte baja del abdomen o cuando el mismo es muy sensible, al tocarse esa zona en raras ocasiones se sienten alteraciones anatómicas. El cansancio, la debilidad y las palpitaciones pueden ser síntomas de cáncer de colon, ellos están asociados a la anemia por déficit de hierro o anemia ferropénica, que se produce en algunas personas, como consecuencia de la perdida continuada de sangre en pequeñas cantidades. También los cambios en la forma y apariencia de las heces como muy finas, grasosas, oscuras, negras o con sangre. La pérdida de peso brusca sin causa explicable puede estar asociada a la presencia de cáncer colon. Los cambios en los hábitos intestinales como diarrea, estreñimiento o ciclos alternantes de uno y otro pueden ser un signo de alerta de cáncer de colon. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo del cáncer de colon? El colon y el recto tienen glándulas que lo revisten, es ahí precisamente donde comienzan la mayoría de los cánceres de este segmento intestinal. En muchas ocasiones están asociados a pólipos benignos que posteriormente evolucionan hacia cáncer. Entre los factores de riesgo se encuentra la edad siendo más frecuente en personas después de los 60 años. Cuando se padecen enfermedades como los pólipos colorrectales, la colitis ulcerativa, y la Enfermedad de Crohn su incidencia es más frecuente. Cuando hay antecedentes familiares de padecer este tipo de cáncer o cuando se ha padecido de cáncer de mama aumenta el riesgo de cáncer de colon. Algunos síndromes genéticos como la Poliposis adenomatosa familiar y cáncer colorrectal hereditario sin poliposis o Síndrome de Lynch también están asociados a la aparición de esta enfermedad. La influencia de los hábitos de alimentación en la aparición de los síntomas de cáncer de colon es un aspecto aún en debate, pero en general se considera que el alto consumo de carnes rojas o procesadas, de grasas y poca fibra en la dieta son factores predisponentes. La colonoscopia es la prueba más efectiva para prevenir y diagnosticar el cáncer de colon, ante factores de riesgo es recomendable efectuarse esta prueba sistemáticamente y también en las personas mayores de 50 años al menos cada 5 años. Esta prueba ha demostrado ser muy efectiva en los programas de prevención de cáncer de colon. Otra prueba indicada ante síntomas de cáncer de colon es la sangre oculta en heces fecales, ella permite detectar pequeñas cantidades de sangre en las deposiciones. Bibliografía: http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/colorectal/signs-and-symptoms/?region=ns

Síntomas de cáncer de colon: No esperes por ellos

Por José Carlos García Piñeiro

