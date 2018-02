P U B L I C



El Sol nos ayuda a irradiar plenamente todo lo que llevamos dentro. Amor incondicional. Conexión profunda con la divinidad, con Dios. Iluminación con humildad. El Sol trabaja el ego.donde quieras, solo si lo deseas. Cambio energético. Transición de desapego ABSOLUTO. Kin Sol 7. Tono 7, es la resonancia con un par, con la pareja.Es el equilibrio. Es también saber desde que lugar nos relacionamos con el otro. Es la pareja y lo afectivo. si este tono esta desequilibrado, fuera de eje, nos afecta la cabeza y los sentidos. El Sol nos trae brillo y amor incondicional, para vibrar con el otro y que eso vuelva multiplicado, RESONANCIA es nuestra vibración y la de un par vibrando en sintonía y haciendo que la vibración se amplifique, se multiplique O sea vibrar con alguien similar hace que la vibración sea más grande y fuerte Vibrar desde la humildad, el amor, la espiritualidad, y TODO va IN CRESCENDO ( termino netamente musical, para denotar la resonancia de la vibración que hace música en nuestros oídos y suena armónico en nuestros cuerpos). Cuando Vibro con otra persona que no tiene apertura, o no es similar en algo, mi vibración no vuelve y siento sensación de vacío.No vuelve amplificado el amor, ni la escucha, ni mis cualidades positivas, quedan ahí en un sentido unilateral. Va y no vuelve.... El tono 7 es saber encontrar con quien vibrar para armar la armonía que queremos, la armonía que se suma y se suma y danza en un sueño de amor. Hermoso día para abandonar el ego,para meditar, ayudar al prójimo, volver a comprometernos y poner en practica nuestras creencias, (no solo lo creo sino también lo hago posible). Basta de temores y de dudas! Aceptar lo que nos sucede y empezar a superarlo con constancia , paso a paso y brillaremos de felicidad. ¡La tan anhelada FELICIDAD!¡Feliz martes para todos!

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Sol 7 - Energía del Martes 27/02/2018 - Trecena del Mago

Por Alejandra Dip

