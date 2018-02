P U B L I C



A poco más de un año y medio desde la Declaración de la Independencia, las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban tratando de consolidar lo realizado y los patriotas de ese tiempo buscaban generar actos no solo por las armas sino también simbólicos, para demostrar al pueblo de estas latitudes que comenzaban a tener algo propio; avalando las acciones políticas, con las características inherentes al nacimiento de una nueva nación. Un estandarte propio se consideraba imprescindible, porque había que sustituir por los colores patrios los que hasta entonces llevaban los ejércitos que luchaban por la independencia. Dentro de este contexto, haciendo una rápida recorrida histórica de cómo se llega a la actual Bandera Nacional, tenemos un primer acontecimiento del cual fue su principal protagonista el General Manuel Belgrano: En la fortificada Villa del Rosario, al inaugurarse las dos baterías instaladas y el Regimiento Nº 5 enviado para defenderlas instala al tope del mástil por primera vez y hace jurar a las tropas bajo su mando la bandera bicolor, con los colores de la escarapela: celeste y blanca. Recordemos que la primera bandera fue confeccionada, de acuerdo a las indicaciones de Belgrano, por una dama rosarina en la iglesia de San Nicolás. En la ciudad de Buenos Aires la Bandera Nacional fue enarbolada por primera vez el 23 de agosto de 1812. El Congreso de Tucumán, sancionó el decreto por el cual oficializó la bandera celeste y blanca y la adoptó como símbolo patrio, estableciéndose que debía tener "tres fajas horizontales" iguales, dos de ellas celestes y una blanca, reproduciéndose en el centro de la blanca el sol de la primera moneda argentina acuñada por Ley de la Asamblea del Año 13 en color amarillo oro. Debía usarse con el sol exclusivamente en los organismos oficiales y sin él los particulares. Finalmente, el 8 de Junio de l938 el Congreso de la Nación, por Ley 12.361 estableció el día 20 de Junio como "DIA DE LA BANDERA", por ser el aniversario de la muerte del General Manuel Belgrano, estableciéndolo como feriado nacional. Algunos hechos anecdóticos En Efemérides Argentinas, Fermín Arenas Luque, comenta que: "El Gral. Don Manuel Belgrano recorrió la línea a caballo. Se detuvo, saludó con la espada y arengó a la tropa a su mando diciendo ´Soldados de la patria, aquí hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional; allí -señalando a la batería Independencia - nuestras armas aumentarán sus glorias.´ Los soldados contestaron con un prolongado ´¡Viva la patria!´, Cuando se enarbolaron en ambas baterías la bandera azul y blanca su ascensión fue saludada con una salva de artillería." Un dato: Manuel Belgrano estuvo en una vieja capilla de Titiri, curato de Macha, Potosí, Bolivia, lugar donde tuvo asiento el cuartel general del Ejército del Norte y escondió sus banderas detrás de un cuadro. Luego fue llamado por el gobierno y relevado. Esas banderas cayeron en el olvido. Entre 1883 y 1885, el párroco del lugar se puso a arreglar y limpiar el viejo templo y sus imágenes, así fue como encontró las banderas que habían sido enarboladas en las baterías de Rosario. Una de estas se conserva en el Museo Histórico Nacional y la otra en la Sociedad Geográfica de Sucre, Bolivia. De estas dos banderas, la del Museo Histórico Nacional tiene tres bandas horizontales: azules las laterales y blanca la del centro y la de Sucre tiene tres bandas horizontales: blancas las dos laterales y azul la del centro. Otro detalle a destacar es que Rivadavia, Secretario de Guerra del Triunvirato en ese momento, ordenó no utilizar esta nueva enseña, para continuar con la bandera española como identificación. Con la excusa que "no fue considerado notificado", el General Belgrano continúa utilizándola hasta mediados de año, fecha en que vence y expulsa a los realistas hacia el norte. Belgrano finalmente acata la orden de no usar más ese estandarte, pero en 1813 se comenzaría a utilizar las 3 franjas celeste, blanca y celeste. Algunos historiadores consideraron esto atribuido a los colores de la Casa de Borbón, que con Fernando VII encabezaba la Corona española por ese entonces. Restaría hacer una pregunta, que la historia le ha dado su respuesta, pero vale recordar: ¿Todos los que consideramos próceres querían independizarse?



27 de febrero de 1812:

Primer izamiento y jura de la Bandera Nacional por el General Manuel Belgrano

Por Julio N. Carreras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: