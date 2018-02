Los consejeros escolares de Cambiemos miran con optimismo el traspaso de los comedores al Municipio

La presidente del Consejo Escolar, Nelda García, señaló: "Va a dar muy buen resultado". En cambio, el consejero Alejo Sarna se mostró escéptico: aseveró que el Municipio "no tiene ni el conocimiento ni la capacidad" para administrar el sistema. La presidente del Consejo Escolar de Campana, Nelda García, aseguró que el traspaso del Servicio Alimentario Escolar (SAE) a la órbita municipal dará "muy buenos resultado", aunque aclaró que su entidad no se deslinda del todo de la gestión de los comedores escolares campanenses. "Va a dar muy buen resultado", afirmó García ante la consulta de LAD, luego de que la semana pasada Abella firmará un acuerdo para dar comienzo a la municipalización del SAE. García reconoció que para el Consejo Escolar los procesos de licitación y el manejo del dinero son "engorrosos". En cambio, sostuvo que el Municipio va a poder administrar mejor el dinero que gira Desarrollo Social de provincia, los que constituyen un fondo afectado solo para su inversión en los comedores de la ciudad. De todas formas, la consejera escolar explicó que su entidad no se desentiende del SAE sino que continuará gestionando los pedidos de mercadería desde las escuelas. Y se creará un ente controlador (UESAE) integrado por consejeros escolares, Municipio y autoridades educativas. A la transferencia de la administración del SAE a los municipios, el pasado 31 de enero la gobernadora María Eugenia Vidal anunció también la ampliación del servicio a todos los alumnos de todas las escuelas de nivel inicial y primario, por lo cual comenzarán a recibir desayuno o merienda. Esto implica la incorporación de 224 escuelas con 82.237 nuevos chicos, generando una inversión adicional de 300 millones, que significa un monto total para los comedores escolares de $5.244 millones. Según pudo averiguar LAD, en Campana el almuerzo cuesta por chico $16,40, mientras que el desayuno o merienda se sitúa en los $10,30. En abril estos valores se incrementarán en un 15%. "ES POR LO MENOS APRESURADO" El único consejero escolar por la oposición, Alejo Sarna (Unidad Ciudadana), consideró "por lo menos apresurado" el traspaso del SAE que, opinó, debería seguir en manos del Consejo Escolar. "Sacarlo es un paso más en el vaciamiento educativo que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires", aseveró. Un eslabón más entre los "ceses docentes, cierre de cursos, fusión y plurigrados", señaló. "Claramente (para Vidal el SAE) es un gasto y no una inversión, un costo más que una responsabilidad", remarcó Sarna. Advirtió además que el Municipio "no tiene ni el conocimiento ni la capacidad para manejar los productos, los proveedores y la alimentación de los chicos campanenses", cuestiones de "difícil administración". Asimismo, que el traspaso le quita "capacidad operacional" al Consejo Escolar, entidad cuyos integrantes son elegidos por medio del voto popular. Consultado por este medio, el bloque de concejales de Unidad Ciudadana adelantó que presentará un pedido de informe para conocer en detalle el acuerdo suscrito por Abella, que deberá ser rubricado a lo largo de este año por el HCD.



Los consejeros escolares de Cambiemos miran con optimismo el traspaso de los comedores al Municipio

