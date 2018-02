"Usted Señálemelo" se presenta en La Plata

Una de las bandas emergentes más representativas de la nueva ola del rock argentino llega a la ciudad de La Plata para presentarse en el Teatro Sala Ópera el sábado 10 de marzo presentando su segundo disco, el cual se puede escuchar entero por You Tube. Difícil de encasillar, el nuevo material tiene el gancho del pop, el clima del progresivo y las letras de la psicodelia, un combo que dispara la imaginación. Encabezan junto con Luca Bocci, "Perras on the Beach" y "Mi Amigo Invencible" la camada de bandas mendocinas que están haciendo pie a nivel nacional. El grupo viene de presentarse en los principales festivales del país, entre ellos el reciente Cosquín Rock, y de estrenar videoclip, "Aguetas", dirigido por Federico Luis Tachella. La entrada sale $220 anticipada sacándola a traves de la página de: Tu Entrada (www.tuentrada.com), por sus respectivos puntos de venta o en la boletería del teatro.

