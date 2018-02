P U B L I C





TERMINÓ LA FECHA Agropecuario, que perdió 1-0 en Jujuy, también dejó pasar la chance de acercarse al líder Atlético Rafaela. Ayer, con cuatro encuentros, concluyó la 16ª fecha del campeonato del Nacional B. Y así como Villa Dálmine no aprovechó su oportunidad de acercarse al líder Atlético Rafaela, lo mismo le sucedió a Agropecuario de Carlos Casares, que perdió 1-0 en su visita a Gimnasia de Jujuy. Además, anoche, Quilmes logró un triunfo vital al superar 3-0 a Brown de Adrogué. De esa manera, el Cervecero dejó la zona de descenso en la tabla de Promedios. Los otros dos cotejos disputados ayer fueron: Santamarina 1–2 San Martín (T) ; y Deportivo Riestra 2–3 Instituto. En tanto, entre viernes y domingo se disputaron los siguientes encuentros: Sarmiento (J) 2-0 Guillermo Brown (PM); Los Andes 1-0 Juventud Unida (G); Deportivo Morón 3-3 Aldosivi; Estudiantes (SL) 1-0 Almagro; Villa Dálmine 0-1 Flandria; Atlético Rafaela 1-1 Independiente Rivadavia; Boca Unidos 3-1 Ferro Carril Oeste; y Mitre (SdE) 1-2 All Boys. Libre quedó Nueva Chicago. Con estos resultados, entre el líder Atlético Rafela (29) y el décimo, Juventud Unida (23), solo hay seis puntos de diferencia en los que se ubican diez equipos.

Tras la derrota ante Flandria, el DT de Villa Dálmine marcó errores a corregir para lo que se viene: "Recuperar solidez en defensa; mejorar en la segunda pelota en la mitad de la cancha; y ser más eficaces en el área de enfrente". "El fútbol son momentos", repite Felipe De la Riva en cada conferencia de prensa. Y en esa línea, el DT de Villa Dálmine reconoció el último sábado, luego de la derrota ante Flandria, que su equipo no está atravesando su mejor momento y remarcó que debe "retocar un montón de cosas". Sin embargo, el uruguayo intentó también ponerle paños fríos a esa situación: "No hay que dramatizar demasiado y sí prestar atención a los aspectos que tenemos que mejorar", aseguró. En el análisis del partido frente al Canario, De la Riva admitió que el Violeta no jugó bien, pero también apuntó que el rival no hizo grandes méritos como para quedarse con el triunfo. "Flandria nos llevó a su juego y nosotros entramos en ese juego", señaló antes de trazar una comparación con el encuentro que Villa Dálmine perdió anteriormente en Carlos Casares: "Agropecuario y Flandria nos jugaron con el mismo sistema: 4-4-2 con dos volantes centrales en zona, dividiendo hacia el 9 y a partir de ahí peleando la dividida en campo nuestro. Y los dos hicieron bien eso y nosotros no lo pudimos contrarrestar. Tenemos que aprender a resolver estos partidos, porque van a seguir apareciendo". Y al momento del balance interno explicó: "Tenemos que retocar un montón de cosas. No tenemos la solidez que solíamos tener. Hoy, un equipo que casi no atacó en conjunto, sino que le tiró pelotazos al 9, nos complicó. Estamos cometiendo errores infantiles en la última línea. Pero no es el único aspecto en el que tenemos que mejorar. Tenemos que recuperar solidez en defensa; tenemos que mejorar en la segunda pelota en la mitad de la cancha; y tenemos que mejorar en el área de enfrente". Igualmente, De la Riva dejó en claro que la situación que más le preocupa es la defensiva: "Hasta hace muy poco éramos la valla menos vencida del torneo. Ahora, cada vez que nos atacan está flotando la sensación de que nos pueden convertir, porque no tenemos la solidez que debiéramos". A su vez, manifestó que "hay jugadores importantes" que no están en su mejor nivel y que "necesitamos recuperar". Y se mostró tranquilo en cuanto al estado anímico del plantel: "Desde lo anímico no hay que trabajar mucho, es sencillo. Yo creo mucho en el grupo, en el cuerpo técnico y en el trabajo que estamos llevando adelante. Los partidos que nos tocó perder no fueron por lo anímico. El grupo está muy bien, unido y los líderes lo llevan muy bien". Las derrotas ante Agropecuario y Flandria llevaron a que Villa Dálmine pierda muy buenas oportunidades en la pelea con Atlético Rafaela por la cima del campeonato. Sin embargo, eso no preocupa al DT Violeta: "Nosotros tenemos que mirar hacia adentro, corregir y mejorar y seguir luchando porque faltan nueve fechas. Hoy estamos adentro del Reducido y tenemos que luchar para mantenernos ahí, aunque nuestro primer objetivo sigue siendo asegurar la permanencia. Y para eso tenemos que mejorar, porque los nueve partidos que faltan son un montón". Y sobre el final de la conferencia de prensa, ya pensando en el compromiso del próximo domingo frente a Guillermo Brown en Puerto Madryn, el entrenador dejó entrever la posibilidad de modificar el esquema: dejar el 4-3-1-2 para pasar a jugar 4-4-2. "Es una posibilidad que la vengo pensando hace tiempo por los resultados de visitante. Es una posibilidad que estamos evaluando para jugar afuera y que se acrecienta ahora por la lesión de Nicolás Sánchez (sufrió un esguince de tobillo frente a Flandria). Lo vamos a definir en el transcurso de la semana", admitió De la Riva. En ese sentido, lo más probable es que el uruguayo refuerce la zona central para disputar "la segunda pelota" y, entonces, lo más probable sería el ingreso de Marcos Rivadero en lugar del propio Sánchez. Aunque, dadas las declaraciones del entrenador, tampoco habría que descartar otras modificaciones en la alineación titular.

