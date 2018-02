Fundado en 1985, durante todos estos años se ha dedicado exitosamente a la enseñanza del idioma inglés, siempre a la vanguardia en cuanto a metodología, desarrollo curricular y elaboración de exámenes. Cuenta con cursos especialmente diseñados para niños, adolescentes y adultos, cubriendo las necesidades de cada uno. Los alumnos podrán rendir sus exámenes con la universidad de Cambridge. Los cursos de adultos son intensivos, resolviendo las necesidades urgentes, como trabajo, viajes, estudio, etc. GROW UP CONSULTING ENGLISH tiene como objetivo rector investigar las necesidades sociales de los individuos a fin de desarrollar e implementar programas educativos que los satisfagan, a través de servicios de alta calidad, para contribuir al bienestar de las organizaciones y los individuos. Sa especializan en la enseñanza del idioma inglés, y la calidad educativa es su mayor preocupación. Poder garantizar un nivel académico superior es parte de su compromiso. "A partir de aquí es que pensamos la oferta de servicios, para fortalecer, potenciar, enriquecer y generar acciones. Trabajamos de manera interdisciplinaria buscando creativamente nuevas soluciones y promoviendo sinergias entre los diferentes actores de la sociedad teniendo como Misión Brindar servicios del idioma inglés en academias, escuelas, universidades o a empresas, de manera integral y personalizada, impulsando, potenciando y haciendo viable el aprendizaje y como Visión ser un referente en el campo de la enseñanza del idioma a partir de la vinculación con la comunidad como factor de desarrollo", explica su directora Silvina Ponti. Para mayor información comunicarse al: 03489-15-558137. La inscripción se hace por teléfono o Facebook: growup campana Importante: las vacantes son limitadas ya que los cursos son de un máximo de 6 alumnos cada uno.

Grow Up Instituto de Inglés

