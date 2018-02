Aunque estuvo 2-1 en ventaja, el Aurinegro terminó perdiendo 3-2 frente al elenco de Hurlingham, que se aseguró el primer puesto de la Zona. Segundo quedó La Josefa. Por la quinta fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C, Deportivo San Felipe perdió 3-2 como local frente a La Catedral de Hurlingham y, de esa manera, quedó eliminado del certamen. Es que con este resultado, La Catedral (9 puntos) se aseguró la primera posición, mientras que el Club Atlético La Josefa (4) obtuvo el segundo lugar. Por su parte, San Felipe (1) ya finalizó su participación al quedar tercero. El domingo, en el estadio Carlos Vallejos del Club Puerto Nuevo, el Aurinegro salió al campo de juego sabiendo que no le servía otro resultado que no fuera la victoria. Y a pesar de empezar perdiendo (gol de Miguel Acuña para la visita), logró dar vuelta el juego y pasar a ganar 2-1 gracias a dos tantos de Brian Pérez. Sin embargo, La Catedral reaccionó y con otra conquista de Acuña y una de Sergio Gorosito se quedó con el triunfo por 3 a 2. En esta oportunidad, el once titular que dispuso la dupla Arriola-Berón fue: Rodrigo Badaracco; Juan Morales, Walter Silva, Walter Vallejos, Cristian López; Lucas Ávalos, Walter Verón, Javier Pérez, Kevin Silva; Brian Pérez y Gustavo Rivero. Luego ingresaron Jesús Payva (por Silva), Jorge Rivero (por López) y Cristian Vallejos (por Rivero). El próximo fin de semana se disputará la última fecha de esta Zona 10 de la Región Pampeana Norte cuando La Josefa enfrente como visitante a La Catedral en Hurlingham.

ESTUVO CERCA. CON UN DOBLETE DE BRIAN PÉREZ, EL AURINEGRO LO HABÍA DADO VUELTA Y GANABA 2-1.



Federal C:

San Felipe cayó ante la Catedral y quedó eliminado del torneo

