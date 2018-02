Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 27/feb/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 27/feb/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves Deportivas







SCHWARTZMAN, CAMPEÓN EN RÍO El argentino Diego Schwartzman se coronó campeón del ATP 500 de Río de Janeiro al vencer 6-2 y 6-3 al español Fernando Verdasco en la final del certamen que culminó el último domingo. De esta manera, "El Peque" consiguió el segundo título de su carrera (eel primero había sido Estambul 2016) y avanzó hasta el puesto 18 del ranking mundial (la mejor posición de su carrera). En ese listado encabezado por el suizo Roger Federer, el mejor argentino sigue siendo Juan Martín Del Potro, quien se ubica en el 9º lugar. ACCIÓN EN SAN PABLO Y ACAPULCO En la continuidad del calendario tenístico, los representantes argentinos estarán en acción en el ATP 500 de Acapulco y en el ATP 250 de San Pablo. En México, Juan Martín Del Potro debutará hoy frente al alemán Mischa Zverev; mientras que Diego Schwartzman lo hará ante el español Fernando Verdasco, a quien derrotó el domingo en la final de Río de Janeiro. En tanto, en San Pablo, ayer ganaron Federico Delbonis (6-4 y 6-4 a Roberto Carballes), Carlos Berlocq (3-6, 6-3 y 6-2 a Thiago Wild) y Leonardo Mayer (5-7, 7-6 y 7-6 a Gastao Elías), mientras que perdió Renzo Olivo (ante Joao Domínguez). En el mismo torneo, hoy se producirán los debuts de Nicolás Kicker (vs el dominicano Víctor Estrella), Guido Pella (frente al francés Corentin Moutet) y Horacio Zeballos (ante el local Thomaz Bellucci). BÁSQUET: SE RECUPERÓ ARGENTINA Luego de la derrota sufrida el viernes frente a Uruguay, la Selección Argentina de Básquet volvió anoche a la victoria al superar por 83-61 a Paraguay en un partido disputado en el Parque Guerrero de Olavarría. De esta manera, los dirigidos por Sergio Hernández quedaron con registro de tres triunfos y una derrota concluidas las primeras dos ventanas de las Eliminatorias para el Mundial de China 2019. Durante el entretiempo de este encuentro fue homenajeado Andrés Marcelo Nocioni: con la consigna #ChapuEterno se decidió retirar la camiseta Nº 13 de la Selección Nacional en honor a quien fue una de las grandes figuras de la denominada Generación Dorada del básquet argentino (Oro en Atenas 2004, bronce en Beijing 2008 y subcampeón mundial en Indianapolis 2002). BOCA NO AFLOJA La 17ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) volvió a mostrar ganador a Boca Juniors, que superó 4-2 a San Martín de San Juan con goles de Tevez, Pavón, Nandez y Abila. De esa manera, logró su tercera victoria al hilo y, además, estiró a siete partidos su invicto, una racha en las que sumó seis triunfos y apenas un empate. Con este resultado, el Xeneize llegó a los 43 puntos (14PG 1PE 2PP) y es cómodo líder del certamen, con 9 unidades de ventaja sobre Talleres de Córdoba, que anoche derrotó 2-0 a Argentinos Juniors. En tanto, San Lorenzo cayó en su visita a Gimnasia (LP) y de esa manera quedó por debajo de Talleres, a 12 puntos de Boca (con un partido menos). Los resultados de esta 17ª fecha fueron: Olimpo 2-1 Arsenal; Huracán 1-0 Estudiantes (LP): Godoy Cruz 1-2 Racing Club; Defensa y Justicia 1-0 Patronato; Lanús 1-1 Rosario Central; Vélez Sarsfield 1-0 River Plate; Atlético Tucumán 0-0 Tigre; Chacarita 0-1 Belgrano; Independiente 1-0 Banfield; Unión 1-1 Colón; y Boca Juniors 4-2 San Martín (SJ); Newells 0-0 Temperley; Talleres 2-0 Argentinos; y Gimnasia (LP) 1-0 San Lorenzo. ARRANCA LA LIBERTADORES Esta noche se pondrá en marcha la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018 con la presentación del campeón defensor, Gremio de Porto Alegre. El equipo brasileño enfrentará por la primera fecha del Grupo A a Defensor Sporting en Uruguay desde las 19.15. En el otro encuentro de esta zona, Monagas de Venezuela recibirá a Cerro Porteño de Paraguay. En tanto, por el Grupo B jugarán Colo Colo y Atlético Nacional en Chile; mientras que por el Grupo E se producirá el primer debut argentino cuando Racing Club reciba en Avellaneda a Cruzeiro de Brasil en un partido que comenzará a las 21.30.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: