Un video muestra que el despiste del camión en Ariel del Plata pudo haber sido una tragedia

Una cámara del CIMOPU captó el accidente en el barrio Ariel del Plata y confirma que solo por un milagro no se vieron involucradas otras personas o vehículos. Un Chevallier diferencial, un camión cisterna, decenas de autos. Y de pronto, el camión que irrumpe de izquierda a derecha, destruyendo el guardarrail, embistiendo el refugio de la parada de colectivos e incrustándose contra el tronco de un gran eucalipto ubicado del otro lado de la colectora que acababa de atravesar. Esos son los fatídicos segundos registrados antes y durante el terrible accidente acontecido el lunes en el barrio Ariel del Plata. Una cámara del CIMOPU ubicada en el lugar captó con suma claridad la secuencia, y dejó en evidencia que solo de milagro las notas del día después no fueron las crónicas de una tragedia. Sucede que las imágenes dejan deducir a las claras que cualquier persona que hubiese estado aguardando la llegada de un colectivo en el refugio hubiese vistos muy acotadas sus chances de esquivar el camión carretón, no solo porque aparece desde atrás sino porque -dada su velocidad- recorre en una fracción de segundo el espacio entre la autopista y la vereda de la colectora. También se puede apreciar en el video, difundido ayer por la Secretaría de Comunicación municipal, que los vehículos que circulaban por colectora estuvieron a unos pocos metros de impactar contra el descontrolado camión. Pudieron frenar a tiempo y eso evitó más heridos. Según trascendió, el conductor del camión, que sufrió a raíz del choque heridas de consideración, fue trasladado este martes desde el Hospital Municipal San José a un centro de mayor complejidad. Ya es la segunda vez en los últimos meses que un grave accidente restringe sus consecuencias al escenario inmediato. A mediados de diciembre, dos personas fallecieron en un choque entre camiones que se produjo casi en el mismo lugar de donde despistó el camión carretón. Viajaban en un camión perteneciente a la empresa Liquigas, cuya cabina se incendió y quedó completamente destruida. En cambio, la cisterna de gas propano-butano que transportaba este vehículo resistió las consecuencias y tras la intervención del personal de Bomberos Voluntarios quedó fuera de peligro de explosión. De lo contrario, su onda expansiva podría haber arrasado construcciones a decenas de metros a la redonda.

EL LUNES, UN CAMIÓN ARRASÓ UNA PARADA DE COLECTIVOS Y LUEGO SE ESTRELLÓ CONTRA UN EUCALIPTO.





EL EFECTIVO POLICIAL OBSERVA LO INCREÍBLE: EL CAMIÓN ESTRELLADO CONTRA EL ÁRBOL SOBRE COLECTORA.

Un video muestra que el despiste del camión en Ariel del Plata pudo haber sido una tragedia

