Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 28/feb/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 28/feb/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Paritaria docente:

Hoy habrá una nueva reunión entre Provincia y los gremios Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Paritaria docente:

Hoy habrá una nueva reunión entre Provincia y los gremios







Los sindicatos bonaerenses están convocados para este mediodía. La última propuesta salarial, que consistía en un 15% de aumento en tres cuotas, fue rechazada. Referentes locales compartieron sus expectativas. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes se volverán a ver las caras este mediodía. Será la tercera reunión que mantendrán en lo que va del año, cuando a días de que comiencen las clases todavía no hay acuerdo salarial para el 2018. En el último encuentro, Provincia mantuvo el incremento del 15% en tres tramos y sin cláusula gatillo que los gremios habían rechazado, pero agregó un plus por presentismo para 2018. El nuevo esquema de presentismo premiaría hasta con $6.000 a los maestros que no falten a sus trabajos. A su vez, contempla ciertas excepciones para quienes se ausenten en casos de embarazo, accidente de trabajo, duelo, donación de órganos o violencia de género. También otorga $4.500 a quienes falten hasta cuatro veces por motivos no contemplados y $3.000 a quienes se ausenten hasta en ocho ocasiones. Asimismo, se anunció que el 2 de marzo se depositarán los $4.500 a los docentes que no hayan faltado durante 2017. Como era de prever, los gremios docentes rechazaron la inclusión del presentismo como un ítem dentro del salario. Entienden que se "pone el salario por encima de la salud" del agente. En tanto, cuando restan apenas 24 horas para el inicio de las clases en la ciudad de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el principal gremio porteño, convocó a un paro para el 5 y 6 de marzo, y jornadas de protesta desde hoy en respuesta al aumento salarial de 12 por ciento sin cláusula gatillo que ofreció el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La Unión de Trabajadores de la Educación debatió el plan de acción en un plenario de delegados en la sede del sindicato de telecomunicaciones (Foetra). El motivo del encuentro: el rechazo al aumento salarial ofrecido del 12% y sumar su adhesión a una protesta que se realizará mañana en reclamo de paritarias libres. Exigen un alza de 24%. RECHAZO LOCAL Referentes de las seccionales locales de los gremios docentes bonaerenses compartieron con La Auténtica Defensa sus expectativas para la reunión de este miércoles. "Nosotros llevamos la mejor predisposición, aunque son varios los temas pendientes: el salarial, la persecución a docentes de oficio, la reforma indirecta del IPS, el cierre de cursos y establecimientos", cuestiones que "avasallan a la educación pública", expresó la secretaria general del SUTEBA Campana, Lía Fernández. La líder sindical aseguró que espera de Provincia un ofrecimiento "razonable" ya que la Gobernación "ahora sí está en condiciones de afrontar un aumento que supere el 15 por ciento (ofrecido)". "Esta vez la decisión política de que empiecen las clases es exclusiva de la gobernadora", sostuvo. Por su parte, el titular de UDOCBA Campana, Pedro Espinoza, opinó que la oferta provincial "no va a variar" sino que va a ser "la misma" que la anterior. Además, criticó que se use "como un nuevo ítem de negociación" el presentismo, algo que "se puede tratar a lo largo del año", y que no se hablé del "compromiso de blanqueo" salarial cuando los docentes siguen cobrando "en un 60 por ciento en negro". "Creemos que se pueden tratar causas del ausentismo. Lo que decimos es que debe ser abordado de forma más integral y no tirado de los pelos en una paritaria", sostuvo. Ninguno de los dos gremialistas habló de paro. Por ahora, sus entidades esperarán la cuarta propuesta salarial y analizarán los pasos a seguir el día jueves.

LOS REPRESENTANTES GREMIALES DE LOS DOCENTES VOLVERÁN A SENTARSE HOY CON EL EJECUTIVO PROVINCIAL.



Paritaria docente:

Hoy habrá una nueva reunión entre Provincia y los gremios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: