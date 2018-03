HOY TERMINA LA FECHA 19 La 19ª jornada de la Primera D concluirá esta tarde con dos partidos claves en la lucha por la primera posición y el ascenso directo. Es que el líder Victoriano Arenas (36 puntos) recibirá la visita de Claypole (18), mientras que el escolta Central Ballester (33) visitará a Atlético Lugano (24), equipo que pelea con Atlas (26), Juventud Unida (26) y Puerto Nuevo (23) los últimos dos lugares de clasificación al Reducido. SE PROGRAMÓ LA 20 Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación de la 20ª fecha de la Primera D, que comenzará este viernes 2 de marzo con cuatro partidos: Puerto Nuevo vs Muñiz (arbitraje de Sebastián Habib), Real Pilar vs Lamadrid, Centro Español vs Argentino de Rosario y Deportivo Paraguayo vs Argentino de Merlo. Después, Atlas vs Liniers jugarán el sábado; Claypole vs Juventud Unida lo harán el domingo; Yupanqui vs Lugano se enfrentarán el lunes; y en el gran duelo de la fecha, Central Ballester recibirá a Victoriano Arenas el martes. El Portuario es uno de los tres equipos que más goles marcaron en el actual campeonato, pero también uno de los tres que más recibieron. El 3-3 frente a Lamadrid resaltó esa situación. El viernes, el Auriazul recibe a Muñiz desde las 17 horas. En la actualidad del fútbol argentino, y sobre todo en la Primera D, no es común que un equipo marque tres goles en un partido. Sin embargo, el sábado en Villa Devoto, tanto Puerto Nuevo como Lamadrid convirtieron por triplicado y regalaron un 3-3 que dejó en evidencia la situación que atraviesa el equipo de nuestra ciudad en el actual campeonato de la divisional: es que el Portuario es uno de los tres equipos que más goles anotaron en la temporada; pero también uno de los tres que más recibieron. Actualmente, los dirigidos por Hugo Medina tienen 23 goles a favor y en esa lista están solo por debajo de los dos líderes: Victoriano Arenas (30) y Central Ballester (36). En contrapartida, el Auriazul recibió 26 goles en contra y en ese ítem solo es superado por Deportivo Paraguayo (28) y Yupanqui (27). En la primera rueda del campeonato, bajo la conducción técnica de Carlos Hernández, el Portuario recibió 22 goles en 15 partidos (1,46 por encuentro de promedio). Y está claro que eso fue un punto a corregir en este 2018, ya con Medina al frente del plantel. De hecho, en los primeros tres compromisos del año, sólo sufrió dos goles: uno frente a Central Ballester y otro ante Yupanqui. Así, esa situación que parecía estar encaminándose para el Auriazul quedó nuevamente expuesta en el reciente 3-3 frente a Lamadrid. "Nosotros estamos consolidando una defensa, pero también queremos presionar, proponer y arriesgar y eso a veces puede generar que, como ante Lamadrid, tengamos algunas distracciones que nos cuesten caro", explicaron desde el cuerpo técnico Auriazul. En la otra área, en cambio, es muy bueno lo de Puerto Nuevo. Porque a pesar de las lesiones, las suspensiones y las partidas, se las ha arreglado para convertir 23 goles en la temporada. En la primera rueda se destacó Germán Águila con 6 tantos. Pero en esta segunda parte, ya sin Águila ni Michel Bustamante ni Maximiliano Díaz (10 tantos entre los tres), el Auriazul igualmente concretó en ofensiva: marcó 7 goles en sus últimos tres partidos. Y ha sabido distribuir en diferentes jugadores esas conquistas: en lo que va del año convirtieron Orlando Sosa (2), Tadeo MacIntyre, Franco Colliard, Pablo Sosa y Joaquín Montiel. "Tenemos volantes de mucha dinámica a los que les gusta llegar al área rival y tratamos de aprovecharlo. Pero, por sobre todas las cosas, notamos que el equipo está bien, que el grupo se fortaleció y que los jugadores están entusiasmados", remarcan desde el cuerpo técnico, satisfechos también porque Puerto Nuevo ha mostrado carácter para revertir partidos frente a Yupanqui (perdía 1-0 y lo ganó 3-1) y Lamadrid (perdía 3-1 y lo empató 3-3). El próximo rival de Puerto Nuevo será Muñiz, en un encuentro que se jugará este viernes desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Sebastián Habib. Y aunque el Rayo Rojo ocupa la última posición de la tabla de la Primera D, su actualidad es muy distinta en este 2018: ganó tres partidos (Claypole, Yupanqui y Deportivo Paraguayo) y empató uno (Central Ballester). Así, es el conjunto de mejor rendimiento en lo que va de la segunda rueda. "Muñiz está muy bien, tiene una defensa durísima, con dos centrales muy sólidos. De hecho, en estos cuatro partidos recibió un solo gol. Va a ser un encuentro muy difícil para Puerto Nuevo", advierten desde el cuerpo técnico Auriazul de cara al choque de pasado mañana.

DEBUT. ANTE LA PARTIDA DE ÁGUILA Y LA EXPULSION DEL "PAMPA" SOSA, FRENTE A LAMADRID HIZO SU PRESENTACIÓN MAXIMILIANO CHAPUIS COMO CENTRODELANTERO.

Primera D:

Puerto Nuevo, entre el arco propio y el ajeno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: