El consejero escolar Alejo Sarna cuestionó "la municipalización" del SAE. El consejero escolar Alejo Sarna aseguró que "la municipalización del Servicio Alimentario Escolar es un paso más en el desentendimiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la educación pública que se viene materializando no solo en el desprendimiento del SAE sino también en el cierre de cursos y el cese de docentes". Para el referente de Vamos Campana en Unidad Ciudadana, esta decisión es "además, parte de una política de vaciamiento de los Consejos Escolares que son la representación popular en materia educativa y que hacen de nexo entre la comunidad educativa y el Gobierno Provincial". De acuerdo a su visión, "esto lesiona seriamente los niveles de desarrollo democrático". Sarna remarcó también que "el Consejo Escolar, en base a años de realizar la tarea, tiene la experiencia y la capacidad administrativa para que se pueda brindar de manera eficiente el Servicio Alimen-tario Escolar y que si bien la estructura municipal tiene mayores capacidades, no es necesario el traspaso al Municipio sino que lo que se debería hacer es brindarle mayores recursos al Consejo Escolar para que lo mejore". A su vez agregó: "Creo que este traspaso va a generar complicaciones en la prestación del servicio en lugar de mejoras, por lo que entiendo que más que optimizar el servicio, parece que la provincia se quiere sacar un "problema" de encima". Y luego detalló: "Hay que pensar lo siguiente: los valores actuales y vigentes para cupos de Servicio Alimentario Escolar hasta el 30 de abril son $16,40 por cupo para el almuerzo y de 10,30 para el desayuno o merienda. Y los vigentes a partir del 1 de mayo de muestran un incremento del 15%, lo cual significa que el valor del cupo para el almuerzo es de $18,85, y de $11,85 para el desayuno o merienda. Estos recursos serían insuficientes para brindar el servicio si no se contara con personal con experiencia en la materia como actualmente tiene el Consejo Escolar, cosa que no tiene el Municipio. Entonces entiendo que este traspaso puede hacer peligrar la eficiencia en la prestación de un servicio". Para finalizar, Sarna señaló que "desde el Concejo Deliberante se debería citar al Intendente, a la Secretaria de Gabinete, a la Presidenta del Consejo Escolar y al consejero escolar a cargo de la comisión para que expliquen cuales van a ser la condiciones del traspaso para la tranquilidad de padres, directivos, docentes pero fundamentalmente de nuestros niños y niñas".



