Se acerca el regreso de "La Mañana de la Simple"

A partir del 12 de marzo vuelve el programa radial conducido por Rubén Dusac y Carlos Abatangelo. El próximo lunes 12 de marzo se pondrá en marcha una nueva temporada de "La Mañana de la Simple" por la FM 97.3 Mhz. Consolidado desde hace varios años en las mañanas de nuestra ciudad, el programa conducido por Rubén Dusac y Carlos Abatángelo regresa en su habitual horario de 9 a 12 horas. "Las opiniones de ambos conductores son muy distintas y políticamente no comparten absolutamente nada. Esto hace que sea un programa dinámico", destacan desde la producción, aunque aclaran que Rubén y Carlos "han hecho entre ellos una muy buena amistad en lo personal y en lo profesional, y eso se nota al aire". Además, destacan que este programa desde hace años se ha caracterizado por ayudar a los vecinos con sus problemáticas diarias, "algo que no cae bien entre las autoridades, pero no sólo de este gobierno sino que de los anteriores tampoco". Sin embargo, aseguran que "esto hace la credibilidad del programa".

