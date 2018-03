La Sociedad de Fomento del Barrio Siderca cumplió otro aniversario y tiene nueva conducción

JULIO PERELSTEIN ENCABEZÓ LA LISTA TRICOLOR QUE ASUMIÓ LA CONDUCCIÓN DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO. LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA A 30 años de la creación de la Sociedad de Fomento del Barrio Siderca, los nuevos fomentistas que conformaron la lista Tricolor y serán parte de la nueva Comisión Directiva son: Presidente: Julio Ronald Perelstein Vicepresidente: Roberto Rivero Secretaria: Carmen Piccoli Prosecretario: Carlos Alberto Lucero Tesorera: Norma Mamberto Protesorero: Rodríguez Ignacio Vocales Titulares: Roberto Perroud, Adolfo Moreira, Carlos Díaz y Paula Insaurralde. Vocales Suplentes: Jorge Alberto Correa, Horacio Martinoli, Miriam Cazenave, Walter Velásquez. Revisores de Cuenta Titulares: Marcelo Piccirili, Guillermo Aranda, Héctor Álvarez. Revisora de Cuenta Suplente: Silvia Fariña. El pasado 26 de diciembre, la Lista Tricolor se proclamó ganadora de la elección con Julio Perelstein como candidato a presidente. Pero por problemas de índole técnico-adminstrativos, la comisión directiva todavía no pudo asumir Un 26 de Febrero de 1988 quedaba constituìda una asociación sin fines de lucro denominada "Sociedad de Fomento Barrio Siderca" cuyos objetivos sociales serían: Desarrollar una permanente actividad en beneficio de los vecinos; colaborar con las actividades de turno, organizando actividades culturales; crear una biblioteca a nivel escolar (primaria y secundaria); fomentar la práctica de todos los deportes, en chicos y grandes; eventualmente crear una salita de primeros auxilios. Reunidos las más de 100 familias en la calle Lavezzari (ya que no poseía sede propia) los vecinos festejaron la noticiay todos unidosa comenzaron a trabajar junto a la primera comisión directiva que fue presidida por Juan Carlos Díaz. Cuando a principio del año 88 la empresa Siderca comunicó a su personal de la construcción de un barrio y abrió la inscripción para el mismo, no eran muchos (ya que había que pagar una cuota equivalente al 30% del sueldo durante 15 años). Quizàs algunas cuestiones logìsticas también incidían (el barrio estaba alejado del centro unos 5 km. y no había negocios), todo era campo, salvo unas pocas casas de fin de semana en el Barrio Don Francisco. Los primero en habitar el mismo fueron, a la mañana del mes de septiembre la familia Petrollini en Siri 2065, y por la tarde la familia Nauverg, en Barletta 2065. Luego fueron llegando los demás. Desde este rincón de Campana, el barrio fue interactuando unido, se criamos y nacieron los hijos de los nuevos habitantes; jugaron, estudiaron y hoy muchos ven crecer ya a sus nietos. Gente de trabajo y muy solidaria fue ayudando a la expansión de la ciudad, quedando hoy unidos por muchísimos barrios vecinos. El pasado 26 de Diciembre de 2017 la lista "Tricolor" fue proclamada como ganadora de la elecciòn en la Sociedad de Fomento, pero todavía se encuentra demorada su asunción por problemas de índole técnico/administrativos. Entrevistado por este medio, el nuevo presidente Julio Perelstein nos decía: "En estos dos años trabajaremos sobre tres patas que serán: Representar al barrio y sus habitantes por sus reclamos ante el Municipio de seguridad y mantenimiento del mismo. Pero además nos hemos propuesto trabajar para la juventud tanto en la parte deportiva como de las artes. Además, como ya tenemos una buena cantidad de personas del barrio que se han acogido a su jubilación, generaremos un espacio de contención a todos ellos y los asesoraremos con charlas de gente especializada tanto del ANSES como del PAMI. Todas las otras comisiones que han pasado han dejado su granito de arena. Fueron 30 años de trabajar mancomuna-damente ante cada necesidad, como fue gestionar jardín, escuela primaria (la cual fue agrandando su establecimiento a medida que el barrio crecía en cantidad de familias), escuelas secundarias Nº3, Iglesia. Durante estos años se colaboró con el Barrio Don Francisco: primero prestándole agua corriente y permitiéndole usar la antena de Cablevisión, luego cuando vino Vitramu igual". Por último, Perelstein comentó: "Queremos interactuar con todas las instituciones que nos rodean, ya sea comisiones de escuelas, directivos, sociedades de fomento, clubes. Y como 30 años no se cumplen todos los días por eso estamos preparando distintos eventos que iremos desarrollando a lo largo de todo 2018 para festejar nuestro cumpleaños".

