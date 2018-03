El Violeta enfrentará a Guillermo Brown el domingo 17 horas. Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la programación y los árbitros de la 17ª fecha del campeonato del Nacional B. De esta manera, quedó confirmado que Villa Dálmine visitará el domingo desde las 17 horas a Guillermo Brown de Puerto Madryn y se conoció además que Diego Ceballos será el árbitro de ese encuentro. En la actual temporada, Ceballos dirigió en una sola oportunidad al equipo de nuestra ciudad: fue por la 7ª fecha, en el empate 1-1 como visitante frente a Deportivo Riestra en cancha de Estudiantes de Caseros. En ese encuentro, Ceballos terminó siendo cuestionado por la parcialidad Violeta tanto por el penal que le sancionó a Leandro Sapetti por una mano casual como por un gol de Villa Dálmine que terminó siendo invalidado por un offside que no fue tal (le marcaron posición adelantada a Fernando Alarcón, quien la bajó para la llegada de Ramiro López). Esta 17ª fecha del Nacional B comenzará con siete partidos programados para el sábado, destacándose claramente el choque entre el líder Atlético Rafaela (29) y su escolta Aldosivi (27). Dicho cotejo se jugará desde las 19.35 horas en Mar del Plata y tendrá televisación de TyC Sports.

Diego Ceballos. Imagen ilustrativa. NACIONAL B - FECHA 17 SÁBADO - 17.00 horas: Brown (A) vs Sarmiento (J) / Ramiro López - 17.00 horas: Flandria vs Gimnasia (J) / Pablo Díaz - 17.05 horas: All Boys vs Deportivo Morón / TV / Pablo Dóvalo - 19.00 horas: Almagro vs Santamarina / Sebastián Bresba - 19.30 horas: San Martín (T) vs Nueva Chicago / Héctor Paletta - 19.35 horas: Aldosivi vs Atlético Rafaela / TV / Pablo Echavarría - 20.00 horas: Instituto vs Estudiantes (SL) / Nazareno Araza DOMINGO - 17.00 horas: Guillermo Brown vs Villa Dálmine / Diego Ceballos - 17.00 horas: Juv. Unida (G) vs Dep. Riestra / Alejandro Castro - 20.00 horas: Agropecuario vs Los Andes / Jonathan Correa LUNES - 20.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Quilmes / Gerardo Méndez Cedro MARTES - 21.30 horas: Indep. Rivadavia vs Boca Unidos / Sebastián Ranciglio LIBRE: Mitre (SdE). #Árbitro | Diego Ceballos dirigirá el partido frente a @BrownDeMadryn, correspondiente a la 17° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/t1pf8fWWgq — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 27 de febrero de 2018

Nacional B - Villa Dálmine:

Diego Ceballos será el árbitro en Puerto Madryn

