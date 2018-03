Actualidad Deportiva

LIBERTADORES: GANÓ RACING Anoche, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018, Racing Club venció 4-2 a Cruzeiro de Brasil. El partido, correspondiente al Grupo E, se disputó en Avellaneda y tuvo como gran figura a Lautaro Martínez, autor de tres goles. En tanto, por el Grupo A, el campeón defensor, Gremio de Porto Alegre, igualó 1-1 como visitante frente a Defensor Sporting de Uruguay, mientras que Cerro Porteño de Paraguay venció 2-0 en Venezuela a Mongagas. Además, por el Grupo B, Colo Colo cayó 1-0 como local Atlético Nacional de Colombia. DEBUTAN RIVER Y ESTUDIANTES En la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018, esta noche se producirá el debut de otros dos equipos argentinos. Estudiantes de La Plata visitará a Nacional de Uruguay desde las 19.15 por el Grupo F, mientras que River Plate enfrentará a Flamengo en Río de Janeiro desde las 21.45 por el Grupo D. También jugarán hoy: Delfín de Ecuador vs Bolívar de Bolivia por el Grupo B y Millonarios de Colombia vs Corinthians de Brasil por el Grupo G. B METRO Y PRIMERA C En la Primera B Metropolitana, el líder es Platense con 46 puntos, mientras que Estudiantes de Caseros es su escolta con 45. La 23ª fecha se cierra esta noche cuando Defensores de Belgrano reciba a Villa San Carlos (21.30 por TyC Sports). En tanto, en la Primera C, ayer se jugó el grueso de la 24ª fecha y el único líder es Defensores Unidos de Zárate, que derrotó 1-0 como visitante a Ituzaingó y aprovechó el empate de Luján ante Defensores de Cambaceres para tomar dos puntos de ventaja en la cima (46 contra 44). DEL POTRO Y SCHWARTZMAN Por la primera ronda del ATP 500 de Acapulco (México), el tandilense Juan Martín Del Potro derrotó 6-1 y 6-2 al alemán Mischa Zverev; mientras que Diego Schwartzman venció 6-2 y 6-4 al español Fernando Verdasco. Por la próxima instancia enfrentarán al español David Ferrer y al estadounidense Ryan Harrison, respectivamente. En tanto, por la primera vuelta del ATP 250 San Pablo, ayer ganaron Nicolás Kicker (7-6 y 6-3 al dominicano Víctor Estrella), Guido Pella (4-6, 6-1 y 6-2 al francés Corentin Moutet) y Horacio Zeballos (7-6, 3-6 y 6-3 al local Thomaz Bellucci). En tanto, por la segunda ronda jugarán hoy Leonardo Mayer frente a Carlos Berlocq en duelo de argentinos; y el azuleño Federico Delbonis frente al español Guillermo García López.

Actualidad Deportiva

