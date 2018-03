Derriban mitos sobre la osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad por la que los huesos pierden densidad, se vuelven frágiles y, por lo tanto, se quiebran fácilmente. Su consecuencia más temida son las fracturas, que pueden complicar severamente y hasta poner en riesgo la vida de quienes las sufren. En el país hay 90 fracturas de cadera por día y advierten sobre las dietas veganas. ¿Sólo afecta a las mujeres? ¿Provoca síntomas? ¿Es hereditaria? La médica osteóloga Alicia Bagur, directora médica de Mautalen Salud e Investigación, derriba a continuación cinco mitos vinculados a esta patología. Es solo una enfermedad de mujeres: FALSO Es cierto que las mujeres tienen mayor riesgo de padecer osteoporosis debido a que en su juventud adquieren un menor capital de hueso que los hombres y al llegar la menopausia se descalcifican rápidamente durante los primeros años. Sin embargo, a partir de los 65 años, el hombre también puede tener la enfermedad. Si se analiza la población con fractura de cadera en la Argentina, la relación es un hombre cada 3 mujeres, después de los 70 años. La osteoporosis duele: FALSO La osteoporosis no produce dolor y por eso se la conoce como una enfermedad silenciosa. Lo que sucede frecuentemente es que al diagnóstico de la enfermedad se arriba cuando la persona sufre una fractura que, por supuesto, causa dolor, y a partir de allí comienzan los estudios hasta llegar al diagnóstico. No es una enfermedad de jóvenes: FALSO Afortunadamente, la incidencia de osteoporosis en la juventud es bajísima. Cuando hay familiares cercanos con osteoporosis (madre, abuela, hermanas), es posible que haya una predisposición genética a padecerla y, en estos casos, el hueso no llega a adquirir la calcificación óptima en la juventud. El exceso de sal es malo para el cerebro Cuando se diagnostica una baja masa ósea en la juventud, hay que investigar, en primer lugar, posibles causas que la ocasionen. A esto se lo denomina "osteoporosis secundaria a enfermedades o medicamentos". Consumir alimentos con calcio, hacer actividad física y tener una cuidada y breve exposición al sol para sintetizar vitamina D, son las mejores opciones para cuidar los huesos de los jóvenes. Consumir alimentos con calcio nos libera de la osteoporosis: FALSO El aporte de alimentos ricos en calcio permite que los huesos tengan un mineral indispensable para su buen desarrollo. Lamentablemente, no siempre es suficiente. Si existe una predisposición genética para la enfermedad, difícilmente se pueda evitar la misma consumiendo sólo calcio y se deberá consultar con un especialista para arribar a las mejores pautas o tratamientos a seguir. Contra el sedentarismo: 8 ideas para moverte sin ir al gimnasio El aporte de alimentos ricos en calcio y los suplementos de vitamina D acompañan a los tratamientos farmacológicos específicos. Los tratamientos para osteoporosis no previenen las fracturas: FALSO Los tratamientos para osteoporosis se dividen en los que forman hueso y en los que frenan la pérdida ósea. No siempre es factible curar la osteoporosis porque depende de la gravedad de la patología. La mayoría de los tratamientos permite mejorar la densidad ósea, pero lo más importante es que disminuyen la probabilidad de tener fracturas entre un 40 a 60 por ciento.



Derriban mitos sobre la osteoporosis

