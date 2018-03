Provincia mantuvo el ofrecimiento de un incremento del 15% en tres cuotas y le sumó una clausula de revisión para octubre. Los sindicatos bonaerenses rechazaron la oferta y llevarán a cabo asambleas para decidir si las clases comienzan o no el este lunes. La tercera propuesta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal a los docentes bonaerense fue rechazada este miércoles por todos los gremios bonaerenses. "La gobernadora Vidal pretende que el aumento salarial para los cuatro primeros meses sea de 625 pesos", dijo Roberto Baradel, de Suteba, al rechazar la oferta. La propuesta oficial, que incluía una revisión del aumento del 15% en octubre, más 6.000 pesos por presentismo a lo largo del año, fue considerada insuficiente. "Siempre se mejoró la propuesta anterior para ir acercando posiciones entre las pretensiones de los gremios y las posibilidades de la Provincia", señaló el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza. "Vamos a seguir trabajando para llegar al acuerdo. Eso no debería poner el tela de juicio el inicio de las clases", agregó el funcionario. Desde la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petrocini dijo que el viernes a última hora habrá asambleas en todo el territorio para discutir los pasos a seguir ante el conflicto irresuelto. Lo cierto es que la sombra del paro ya empezó a tomar volumen: un sector de Suteba de La Matanza, anunció el no inicio de clases para lunes, martes y miércoles próximo. Pero ya amenazan con ir a la OIT para denunciar la vulneración de sus derechos adquiridos en caso que se pague un aumento a cambio de reducir el ausentismo. "Quieren que vayamos a trabajar enfermos o con nuestros hijos enfermos", dijeron los gremios.

PETROCINI (FEB), BARADEL (SUTEBA) Y DÍAZ (UDOCBA), LOS TITULARES DE LOS PRINCIPALES GREMIOS DOCNETES DE LA PROVINCIA. ENTRE HOY Y MAÑANA PODRÍAN DEFINIR MEDIDAS DE FUERZA ANTE LA FALTA DE ACUERDO.



Paritaria docente: no hubo acuerdo y los gremios podrían definir un paro

