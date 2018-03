Macri habla hoy ante la Asamblea Legislativa

El Presidente de la Nación inaugura este jueves 1 de marzo el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, inaugurará hoy jueves el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con un discurso que no superará los 40 minutos y que se centrará en el repaso de su gestión, pero que no contendrá ningún anuncio rimbombante. La Asamblea Parlamentaria que conforman los diputados y senadores nacionales fue convocada para las 10 de la mañana, al igual que los invitados especiales entre los cuales se encuentran los funcionarios del Poder Ejecutivo, ex presidentes, miembros del cuerpo diplomático y jueces de la Corte Suprema. Según dejó trascender el Gobierno, al igual que en las últimas dos presentaciones del jefe de Estado ante el Congreso, el discurso no superará los 40 minutos de duración y no está previsto que haya anuncios resonantes sobre la agenda parlamentaria para 2018. Es que buena parte de los proyectos de ley que interesan al Gobierno ya se encuentra a la espera de tratamiento, como la reforma electoral que quedó trabada en el Senado en 2016, la nueva ley de Ética Pública y los tres proyectos de "desburocratización" del Estado que reemplazarán al DNU vigente. Recientemente se incorporó el proyecto de ley para que los extranjeros no residentes paguen por la atención en hospitales públicos y por la educación universitaria, iniciativa que genera polémica y no pocas resistencias incluso dentro de Cambiemos. Incluso, según trascendió ayer, no finalmente no avanzaría. CRISTINA AUSENTE. La senadora Cristina Fernández de Kirchner ya anticipó que estará ausente en la apertura de las sesiones legislativas que tendrá lugar hoy en el Congreso de la Nación. La expresidenta viajó a la provincia de Santa Cruz días atrás y se quedará allí hasta este fin de semana.

Imagen ilustrativa. ACTUALIZACION: VIDEO DEL DISCURSO: Discurso completo del Presidente Mauricio Macri en el Congreso Nacional | 01-03-2018 | https://t.co/aHtnfRnuFi #AsambleaLegislativa #Cambiemos #SiSePuede #MM2019 #JuevesIntratable #BuenJueves — DifusionInfo (@DifusionInfo) 1 de marzo de 2018 Vidal en la Provincia La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, brindará hoy el tradicional discurso de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial. Será un discurso que se especula no estará exento de anuncios, pero que hará eje en las políticas activas de inclusión social puestas en marcha, en el desarrollo de inversiones en obras públicas y en cuestiones que hacen a la seguridad pública, que incluyen una ambiciosa reforma normativa del sistema de Justicia provincial. Vidal cruzará por tercera vez la plaza San Martín, que separa la Legislatura de la Casa de Gobierno bonaerense en la ciudad de La Plata, para dejar formalmente inaugurado a las 18 horas el 146 período de sesiones ordinarias ante la nueva composición del cuerpo parlamentario. Es la primera vez que se renueva parcialmente "la casa de las leyes" bonaerense desde que Vidal gobierna en la provincia: el oficialismo sumó un número importante de bancas en los últimos comicios, consiguió el quórum propio orillando los dos tercios en el Senado y está a tres diputados del quórum en la Cámara joven. En el entorno de la mandataria evitaron adelantar detalles del mensaje, en el que se trabajó hasta último momento: hay, además, una serie de reformas sobre las que trabaja el Ejecutivo pero que deberán ser consideradas por el Legislativo y siempre debe dejarse el espacio para que éste eventualmente realice su "aporte".

