Despenalización del aborto: no se trataría el 8 de marzo

Lo confirmó la diputada Victoria Donda, una de las principales promotoras de la iniciativa, luego del aval del Gobierno a garantizar su debate parlamentario. "Si creemos que en menos de 24 horas se puede resolver este tema nos pondríamos en la fila de los irresponsables". Este argumento del jefe del interbloque de Cambiemos en la cámara de Diputados, el radical Mario Negri, sobre el debate por la despenalización del aborto fue compartido por todos los representantes parlamentarios del oficialismo que participaron de la reunión con el presidente Mauricio Macri que se realizó en la quinta de Olivos. La orden del jefe de Estado fue habilitar la discusión en el Congreso pero no dar quórum a la sesión especial convocada para el 8 de marzo por el grupo de diputados y diputadas promotores de la iniciativa. Pero el giro oficial en relación a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito hizo rever esta postura. En este sentido, la diputada por Libres del Sur Victoria Donda aseguró que "si el objetivo no es dilatar el debate, está bien; vamos a ir a las comisiones a discutirlo". "El proyecto ingresa (a Diputados) el 6, se puede empezar a tratar el 7. Hay que llamar a plenarios de comisión, plantear audiencias públicas si eso quieren, pero más de dos meses no merece el debate. Ya hace 12 años que se está debatiendo", amplió. Luego de la reunión en Olivos, Negri agregó que Cambiemos sacó "de abajo de la alfombra un debate de esta envergadura". "Hasta ahora no hay ningún pedido de sesiones. Si hay pedido de sesión especial no vamos a dar quórum a eso. Pero vamos a profundizar el debate por el camino normal que corresponde, que son las comisiones", dijo. Las divisiones en torno a este tema no solo se encuentran en Cambiemos y en el radicalismo, tal como ya adelantaron varios de sus principales dirigentes, sino que en el interbloque Argentina Federal -que responde a los gobernadores justicialistas-, que tiene 31 miembros, la mayoría está en contra de la despenalización del aborto, según admitieron voceros de ese espacio político, así como tampoco hay consenso en el Frente para la Victoria. En este sentido, la diputada radical por Córdoba Brenda Austin afirmó que "en los últimos 12 años no se habían logrado las condiciones para discutirlo (despenalizar el aborto). Es un gran paso adelante. Es un camino a saldar una de las deudas de la democracia. La penalización ha fracasado". "Dentro de Cambiemos tratamos de ser respetuosos de las opiniones de los legisladores. Bien se sabe que durante muchos años hubo una presión muy fuerte de aquellos que querían obstruir el debate. Es importante el rasgo político que tiene el Presidente (Mauricio Macri) sobre el bloque del oficialismo como el que tuvo Cristina (Kirchner) frente al Bloque del Frente Para la Victoria que con su negativa impidió el debate", recordó. Desde la oposición, en tanto, el jefe de la bancada del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi, anticipó que a título personal votará "a favor de la despenalización del aborto", al tiempo que afirmó que "en nuestro bloque hay amplia libertad para expresarse sobre el aborto, no hay una posición unificada". Bienvenido que se dé el debate; pero para que se apruebe, ahí no vamos a contar con la mayoría de Cambiemos, porque va a votar en sentido contrario".



Despenalización del aborto: no se trataría el 8 de marzo

