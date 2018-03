Hugo Barrientos, ex jugador de Huracán, Newells y All Boys entre otros, asumió el lunes como Director Técnico del equipo de Puerto Madryn. Reemplaza en el cargo a Ricardo Pancaldo, quien dejó el equipo después de cinco derrotas consecutivas. Hasta la 11ª fecha, Guillermo Brown de Puerto Madryn era uno de los nombres habituales en la zona alta de la tabla de posiciones de este Nacional B. Con cinco triunfos, dos empates y tres derrotas en sus primeras diez presentaciones (en la jornada 5 quedó libre) estaba realizando una campaña que, como la temporada anterior, lo tenía como protagonista. Sin embargo, de allí en adelante sólo sumó derrotas. Cinco en total, todas consecutivas: Deportivo Morón, Atlético Rafaela, Boca Unidos, Quilmes y Sarmiento. Por eso, el equipo retrocedió hasta la 19ª posición y su entrenador, Ricardo Pancaldo, dejó el cargo tras el 0-2 sufrido en Junín el último viernes. Así, el pasado lunes ya asumió su reemplazante: Hugo Barrientos, quien dejó Jorge Newbery para tomar el cargo. Nacido el 3 de enero de 1977 en Comodoro Rivadavia, Barrientos ha desarrollado una extensa trayectoria como futbolista, destacándose como un aguerrido volante que jugó en seis equipos diferentes en Primera División (Atlético Rafaela, Olimpo, Instituto, Huracán, Newells y All Boys), con pasos también por el Nacional B, la Primera B Metropolitana y los Torneos Federal A y B. El debut de Barrientos será el domingo como local frente a Villa Dálmine (17 horas, con arbitraje de Diego Ceballos). Para este encuentro, el flamante DT no contará con el defensor Lucas Merolla (contractura). "Me gustan los equipos protagonistas, que atacan", declaró en su presentación. Por lo pronto, la formación es una incógnita, dado que entre el ensayo futbolístico de hoy y el de mañana definiría su primer once inicial. O sea: el que recibirá al equipo de nuestra ciudad, que al igual que Guillermo Brown busca la recuperación después de las derrotas consecutivas que sufrió frente a Agropecuario y Flandria.

CUERPO TÉCNICO. Hugo Barrientos, a la derecha, junto a su ayudante de campó, Gabriel Rinaldi, y el PF Gabriel Espina (Foto: Matías Libertino / Prensa G. Brown).



Nacional B:

Guillermo Brown estrenará nuevo entrenador frente a Villa Dálmine

