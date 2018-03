"Qué tremendo contraste entre el crepitar del fuego en su comienzo y la paz de la ceniza en su final". --José Luis Coll El Festival del Fuego de Kurama, (Kurama No Hi Matsuri), en Japón, se celebra el 22 de Octubre de cada año, en el pequeño pueblito de Kurama, situado al norte de la ciudad de Kioto. El origen de este Festival se remonta a mil años atrás, cuando se construyó el santuario Yuki para un dios que vivía, hasta ese momento, en el Palacio Imperial. Una vez terminada la construcción, se invitó al dios a que lo visitara para que dentro de él encontrara las energías necesarias para poder dar inicio a una nueva etapa. Para mostrarle el camino, se encendieron antorchas hasta llegar al santuario; de ahí surge el origen de esta celebración anual. El centro neurálgico del Festival, es el santuario y su objetivo es escenificar la recepción de la deidad en Kurama. Dentro de éste se encuentran estructuras representativas del período Azuchi - Momoyama (s. XVI) y un cedro japonés de unos 800 años de edad. El santuario está en plena naturaleza y es un lugar ideal para disfrutar del cambio de color de las hojas en Otoño ( momiji), o del florecer de los cerezos( hanami). Al caer el sol se encienden en el frente de cada casa, unas enormes hogueras de hasta 3 m. de altura llamadas Kagaribi. Todos los participantes llevan antorchas hechas de pino, llamadas taimatsu, el tamaño es tan grande (algunas llegan a pesar 80 Kg.), que tienen que ser llevadas por cuatro personas. Los niños también participan llevando antorchas más pequeñas. Los portadores de las antorchas con el deseo de animar el Festival, desfilan por las calles del pueblo gritando y cantando "sairei, sairyo". Al final de esa procesión sin mucho orden, se encuentran dos mikoshi (altares portátiles), que los jóvenes de Kurama llevan sobre sus hombros. Bien entrada la noche todos presentan sus respetos a las deidades del santuario Yuki. El ambiente permite disfrutar de un hermoso espectáculo; el frío en conjunción con el fuego y los gritos de los participantes consiguen que los presentes se involucren en los actos festivos. Con la inclusión de la cultura por medio de la inmigración japonesa en diferentes puntos del planeta, este Festival se ha trasladado a diferentes partes del mundo, dónde mantienen la tradición intacta. En Buenos Aires, el punto de celebración se da en el Jardín Japonés, dónde los visitantes reciben una tablilla para escribir la intención que quieren dejar atrás luego de la ceremonia de la quema. Se incentiva a los presentes a despojarse de toda la negatividad en augurio de tiempos de prosperidad. Según sus celebrantes la energía del fuego hará que todo lo negativo por lo que se ha pasado se convierta en una energía positiva que les dará los ánimos necesarios para emprender algo nuevo o para continuar en el camino elegido.

El Rincón de Aléthea:

Kurama No Hi Matsuri

Por Angela Monsalvo

