La 19ª jornada de la Primera D terminó ayer por la tarde con dos partidos que confirmaron a los dos equipos que encabezan la tabla de posiciones. Es que el líder Victoriano Arenas venció 1-0 como local a Claypole, mientras el escolta Central Ballester superó 3-1 como visitante a Atlético Lugano.

De esta manera, Victoriano Arenas llegó a los 39 puntos y mantuvo su diferencia sobre el Canalla (37). A su vez, ambos se despegaron de Lamadrid (34), que igualó 3-3 con Puerto Nuevo.

En tanto, la derrota de Atlético Lugano a manos de Central Ballester fue una buena noticia para el Portuario, dado que el Naranja está peleando por el mismo objetivo que el equipo de nuestra ciudad: clasificar al Reducido.

Esa lucha ha quedado muy apretada entre el 8º y el 11º puesto: Atlas y Juventud Unida tienen 26 unidades, mientras que Lugano sigue con 24 y Puerto Nuevo llegó a 23.

La 20ª fecha de la Primera comenzará mañana, viernes 2 de marzo, con cuatro partidos: Puerto Nuevo vs Muñiz (arbitraje de Sebastián Habib), Real Pilar vs Lamadrid, Centro Español vs Argentino (R) y Deportivo Paraguayo vs Argentino de Merlo.

Después, Atlas vs Liniers jugarán el sábado; Claypole vs Juventud Unida lo harán el domingo; Yupanqui vs Lugano se enfrentarán el lunes; y en el gran duelo de la fecha, Central Ballester recibirá a Victoriano Arenas el martes.