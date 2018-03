El Federal A pasará a tener 32 equipos, mientras que el Federal B y C serán eliminados y reemplazados por Torneos Regionales. El Consejo Federal (que aglutina a todos los clubes afiliados a AFA "indirectamente") se reunió este miércoles y aprobó de forma unánime la modificación de los torneos del interior. "Esto es un sinceramiento del fútbol del interior. El presidente de AFA (Claudio Tapia) quiere ligas fuertes y ese es nuestro objetivo", afirmó Pablo Toviggino, presidente ejecutivo en AFA. Lo más llamativo de la nueva medida es que dejará un año sin competencia a varios equipos que luego pasarán a jugar sus respectivas ligas locales. Los representantes de las ligas en el Consejo Federal, no los dirigentes de los clubes, fueron los que votaron por unanimidad a favor de la eliminación de los torneos federales B y C, con el objetivo de crear el Torneo Regional Amateur, una medida críticada por los futbolistas de los equipos del interior por temor a la eliminación de puestos de trabajo. El Federal A pasará a contar con 32 equipos en lugar de los actuales 39 que disputan la competición, aunque aún resta saber de qué manera se terminarán concretando los ascensos y descensos, a la espera de saber qué decisión tomará la B Nacional y la posible reestructuración. El torneo de 40 equipos perdió fuerza, pero aún es una opción. El boceto habla de que entre siete y ocho equipos ascenderán desde el Federal A a la Zona Interior de lo que hoy se conoce como la B Nacional. Al mismo tiempo que habrá dos ascensos del último Federal B. Y cuatro o cinco invitados para llegar a 32 participantes. Serán ocho los descensos a los torneos regionales. Lo aprobado es que el Federal B y el Federal C le darán paso a los Regionales, bajo el argumento de jerarquización de las ligas locales y ahorro en los gastos de traslados. Aunque la medida afectaría a distintos clubes y a unos 3.000 trabajadores entre jugadores, árbitros y cuerpos técnicos.

NO VA MÁS. EL FEDERAL C QUE ESTÁN JUGANDO SAN FELIPE Y LA JOSEFA YA NO SE VOLVERÁ A REALIZAR. EN ADELANTE HABRÁ TORNEOS REGIONALES AMATEURS.



Fútbol del Interior:

El Consejo Federal aprobó la reestructuración de sus torneos

