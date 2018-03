Esta última semana el pique en los distintos ámbitos de pesca se dio de la siguiente forma según nuestros corresponsales: San Pedro Si el río está bajando se complica, cuando sube el agua mejoran las condiciones de pesca logrando así buenas capturas de taruchas, y en las aguas claras buenos cachorritos de surubíes. San Nicolas Muchos cachorros chicos y medianos pero únicamente de noche, de día están saliendo muy buenos paties y algún dorado bueno gareteando sobre el canal principal. La pesca está muy buena. Todo con carnada viva ya que el agua este color chocolate La Paz: Salen doradillos, cachorros y mucha variada, sobre todo paties, manduvas, bogas, manguruyúes, manduvé pico de pato y gran cantidad de palometas. Se pesca con señuelos y carnada viva, especialmente morenas. Arrecifes: Con estos días de muy buena temperatura y el nivel del agua bajo se siguen dando doradillos, eso sí poca cantidad. Recuerden que no hay sombra, ir precavido. Hay buena variada de boguitas chicas y bagres. Isla en Baradero: Señuelando en el arroyo que corta el Rio Baradero logramos manduvas, chafalotes y muchísimos dorados, todos devueltos al agua. Bragado - Mechita: A orillas del canal con boya plop para tentar las tarariras y buscando carpas con líneas de fondo, no se dieron ninguna de las especies buscadas solo bagres tomando la masa y la lombriz Concordia: Se están dando muy lindos dorados, algunos de muy buen tamaño. El río está en muy buena altura, entrando las primeras bogas. Villa Paranacito: Por los arroyos muy buenas capturas de tarariras y algunos doraditos. Cerca del Río Gutiérrez, buen pique de bogas de hasta los 2 kilos con presencia y capturas de algunos cachorros de Surubí al atardecer. En nuestro programa de tv Nº 712 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra pesca nocturna en el Paraná Bravo, la que podes ver a través de nuestra página www.semana-riopescador.com.ar en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador. Hoy jueves 1º de Marzo nuestro programa radial retorna a su horario habitual, entérate del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 a 22:00 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM , Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

El amigo y Colaborador Pedro Farias este fin de semana en Galarza Entre Rios capturo esta hermosa tararira de 2,500 kgs.



