Breves Deportivas

P U B L I C



Empató River en Brasil. Debutan Boca e Independiente. Perdió Schwartzam. Leo Mayer, a cuartos. No alcanzó con Manu. EMPATÓ RIVER EN BRASIL Anoche, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018, River Plate empató 2-2 como visitante frente a Flamengo de Brasil por la primera fecha del Grupo D. El Millonario estuvo dos veces en desventaja en el segundo tiempo, pero con los goles de los uruguayos Rodrigo Mora y Camilo Mayada logró sumar un punto en Río de Janeiro. Por su parte, Estudiantes de La Plata igualó 0-0 frente a Nacional en Montevideo en el arranque del Grupo F. Anoche, además, Delfín de Ecuador igualó 1-1 ante Bolívar de Bolivia por el Grupo B y Millonarios de Colombia empató sin goles frente al Corinthians de Brasil por el Grupo G. DEBUTAN BOCA E INDEPENDIENTE En la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, hoy debutarán Boca e Independiente. El Rojo será el primero en salir a la cancha, dado que enfrentará desde las 19.15 a Deportivo Lara de Venezuela como visitante por el Grupo G. Por su parte, el Xeneize jugará en Perú desde las 21.30 ante Alianza Lima por la primera fecha del Grupo H. Además, hoy se disputarán otros tres partidos: Independiente Santa Fe (Colombia) vs Emelec (Ecuador), Real Garcilaso (Perú) vs Santos (Brasil) y Junior (Colombia) vs Palmeiras (Brasil). PERDIÓ SCHWARTZAM Por la segunda ronda del ATP 500 de Acapulco, el argentino Diego Schwartzman perdió anoche en tres sets frente al estadounidense Ryan Harrison y quedó eliminado del abierto mexicano. Por su parte, el tandilense Juan Martín Del Potro enfrentaba anoche, al cierre de esta edición, al español David Ferrer en busca del pase a la tercera vuelta de este certamen. LEO MAYER, A CUARTOS El correntino Leonardo Mayer avanzó a Cuartos de Final del ATP 250 de San Pablo al derrotar ayer por 7-5 y 6-4 a su compatriota Carlos Berlocq. El próximo rival del "Yacaré" será el uruguayo Pablo Cuevas. En tanto, Federico Delbonis quedó eliminado al caer en tres sets con el español Guillermo García López. Hoy se completarán los Octavos de Final con participación de otros tres tenistas argentinos: Horacio Zeballos frente al francés Gael Monfils; Guido Pella contra el chileno Nicolás Jarry; y Nicolás Kicker ante el brasileño Rogerio Dutra Silva. NO ALCANZÓ CON MANU El argentino Emanuel Ginóbili marcó anoche 17 puntos en 19 minutos, pero los San Antonio Spurs no pudieron frente a New Orleans Pelicans, que se impuso por 121 a 116 en una nueva jornada de la NBA. Con esta derrota, el equipo texano quedó con registro de 36-26 y se mantiene en la cuarta posición de la Conferencia Oeste.

Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: