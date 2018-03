Controles médicos previos al inicio de clases

La doctora Celeste Celano, jefa del servicio de Pediatría del Sanatorio Modelo Caseros, ofrece la lista de chequeos que, más allá del apto físico de rutina, pueden hacerse en cualquier momento del año: Examen minucioso realizado por el pediatra de cabecera. Es fundamental y obligatorio. Valoración cardiológica para aquellos niños y niñas que realizan deportes de competición en los colegios o que hayan sido detectadas anomalías en la auscultación cardíaca. Valoración oftalmológica anual. Valoración audiológica al inicio de jardín o inicio de primaria. Buco-dental, es decir, valoración odontológica por especialista en odontopediatría. Carnet de vacunas completo con las obligatorias por calendario oficial. La especialista aclara que no se solicita por rutina ningún examen de laboratorio, a menos que el pediatra lo considere. Y tampoco se exigen vacunas que no integren el Calendario de Vacunación Nacional. Controles oftalmológicos "Es muy importante realizar controles oftalmológicos antes de ingresar a la escuela ya que muchos trastornos del aprendizaje se relacionan con la mala visión", explica Carolina Colutta, directora médica del Instituto Oftalmológico de Buenos Aires (IOBA). La oftalmóloga recuerda que se deben realizar controles oftalmológicos de rutina en las siguientes etapas de la infancia: Recién nacidos, para descartar afecciones graves como cataratas, malformaciones de retina y retinopatía del prematuro. A los 6 meses de vida, para determinar la agudeza visual. A los 2 años y medio, para pesquisar estrabismos intermitentes y valorar la agudeza visual. A los 6 años, para descartar defectos refractivos que alteren el aprendizaje. Más allá de esos chequeos puntuales, se debe consultar al especialista: -Si el niño desvía los ojos. -Si tiene problemas en visión cercana: se acerca al papel al leer o escribir. -Si tiene problemas en visión lejana: para ver el pizarrón o la TV. -Si sufre dolores de cabeza tras esfuerzo visual. -Ojos rojos, secreciones o lagrimeo. -Reflejo pupilar blanquecino. -Movimientos erráticos de los ojos. -Anomalías palpebrales. -Diferente visión entre un ojo y otro. -Antecedentes familiares de miopía, hipermetropía, astigmatismo u otras enfermedades oculares. "Se estima que entre el 15 y el 30% de los problemas de aprendizaje tiene su origen en un problema visual no diagnosticado. Por ello, el diagnóstico precoz y observar a los niños mientras hacen los deberes es muy importante", afirma Colutta. Examen de audición En otorrinolaringología, a los niños se les pide una evaluación clínica de la especialidad sumado a un estudio audiométrico. Generalmente, se solicita en niños de preescolar o que ingresan a primer grado. También, en algunas ocasiones, una evaluación de lenguaje por una fonoaudióloga. "Mediante este screening, muchas veces se detectan trastornos auditivos como hipoacusias unilaterales, leves o moderadas que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas", sostiene Juan Carlos Razetti, miembro del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos Aires. "Dado que en un aula, la distancia entre el docente y el alumno es mayor que en el jardín de infantes, es de utilidad detectar estos problemas con anticipación para que los niños con trastornos leves a moderados busquen sitios más próximos al maestro", concluyó el especialista. Boca sana: "El examen bucodental se recomienda y es importante porque los chicos no van al odontólogo con la misma frecuencia que al pediatra. La visita actúa preventivamente para detectar caries incipientes o enfermedades que, cuando avisan, es porque el dolor ya está instalado. Se recomienda, además, la topicación con flúor", explica la odontóloga Paula Roche.



Controles médicos previos al inicio de clases

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: