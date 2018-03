Grillo es directivo del Copret, organismo encargado de articular el sistema educativo provincial con el mundo del trabajo y la producción.

En un mano a mano con LAD, Ludovico Grillo, flamante director de la Escuela Técnica Roberto Rocca, da su visión sobre la educación y enseñanza. "Hay que trabajar con los chicos en su desarrollo y habilidades socio-emocionales", remarca. "Extrañaba charlar con alumnos y los docentes, trabajar en una escuela": así fue como Ludovio Grillo se presentó en Campana, luego de seis años ejerciendo en la Secretaría de Educación de Vicente López, para asumir como cabeza del equipo directivo de la Escuela Técnica Roberto Rocca. El 1º de febrero arrancó su actividad formal en la institución del Grupo Techint y confiesa que los docentes lo recibieron con "mucha energía y muy buena predisposición". La educación siempre fue su actividad principal, aunque hoy no descarta dedicarse a la política que, asegura, le ha dado "muchas alegrías". En la Escuela Técnica Roberto Rocca encontró la misma filosofía a la que aspira: una educación de muy buen nivel, a través de la cual los chicos alcancen conocimiento innovador. El rol del docente está cambiando y Ludovico lo sabe. "El docente tradicional con el que nos formamos muchos de nosotros era el que traía la información y el que más sabía en el aula de la materia", explica. Ahora ya no es así: "El docente deja de ser el que trae y expone el conocimiento para ser el que motiva, impulsa, enseña y transmite un aspecto crítico para que sepás qué elegir o qué vale del aprendizaje y lo tomés". El desafío del alumno es la contracara, llegar motivado, con una mente abierta para recibir propuestas y poder encararlas. "Cuando uno aprende, uno se pone contento, el aprender trae satisfacción", reflexiona el director. Ludovico habla de la tecnología y se declara su defensor. "El celular tiene que ingresar al colegio y la escuela te tiene que enseñar cómo se usa ese aparato en el ambiente de trabajo", afirma. En la década del `90, aparecieron las netiqueta (los buenos modales en las redes) y el director señala que hay que aprender modales con el celular. "Los chicos en la escuela deben saber que el celular puede usarse para leer un texto, para grabar una clase, para buscar imágenes, para ver un trabajo que se hizo; pero no para la parte lúdica", sostiene. En esta semana previa a las clases, se realizaron reuniones donde Ludovico tuvo su primer contacto con los padres. "La sociedad no tiene que necesariamente saber de educación. Si tiene que tener expectativas muy altas que han desaparecido. Al saber, hoy nuestra sociedad ha dejado de ponerlo en el primer lugar como lo ponía hace 60/70 años y esto es algo que tiene que cambiar", opina. Como cierre, el director de la ETRR deja un mensaje a los chicos: "Disfruten lo que hacen, no elijan siempre lo que les gusta, sino busquen en cada una de las actividades que realizan la parte del disfrute que seguro tiene". DESAFÍOS La primera camada de la ETRR está ya en sexto año: "Tenemos muchas esperanzas puestas en esos chicos que egresan el año que viene. Esperamos que en diez o quince años se sientan orgullosos del lugar donde se formaron", asegura su director. El segundo desafío es ver cómo se trabaja con el resto del sistema educativo. "Hay que trabajar más con las escuelas primarias para que los chicos lleguen con mejor nivel a la escuela", explica. El tercer punto, que Grillo espera que los hará "muy fuertes e innovadores como escuela", es trabajar con proyectos. "Trabajar con los chicos en su desarrollo y habilidades socio-emocionales, es un trabajo que nos ocupará todo el año", estima. ¿Quién es Ludovico Grillo? Nació en Vicente López, tiene 45 años. Trabajó desde muy joven en el colegio Pilgrims en San Isidro como secretario en el turno extraprogramático en inglés, después como secretario programático. Dictó clases de matemáticas y de computación. Luego de varios años volvió al colegio donde se egresó Jesús en el Huerto de los Olivos instituto parroquial y ejerció como fefe de Preceptores y dictó clases de Ciudadanía y Física. En diciembre de 2004 se recibió de abogado. En el Instituto Pedro Poveda en Vicente López terminó su formación docente. En el Centro Educativo Católico Ceferino Namuncurá fue director del secundario y director general durante 5 años. En 2009 asumió por dos años como jefe de Gabinete de Guillermo Dietrich, actual ministro de Transporte del Gobierno Nacional. En 2011 participó de la campaña política de Jorge Macri en Vicente López. Resultando ganadores, se hizo cargo de la Secretaría de Educación durante 6 años. Es directivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (Copret), organismo encargado de articular el sistema educativo provincial con el mundo del trabajo y la producción.

"Hay que trabajar con los chicos en su desarrollo y habilidades socio-emocionales", remarca.





El flamante Director de la ETRR ya estuvo en contacto con los padres de los alumnos de cara al inicio del ciclo lectivo 2018. Ayer reunión con los padres de l@s alumn@s de 2° a 6°. Gracias por el cálido recibimiento #etrr @tenaris_ar @etrrar @ @lectix pic.twitter.com/JWFvIE5z9K — Ludovico Grillo (@ludovicogrillo) 27 de febrero de 2018 Realizamos la primera reunión de padres con las familias de los alumnos ingresantes al ciclo lectivo 2018, pudimos conversar sobre los principales objetivos y desafíos para trabajar a lo largo del año. #ETRR @ludovicogrillo @lectix pic.twitter.com/hdsSJ1NgLV — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) 26 de febrero de 2018

ETRR:

Aprendizaje y tecnología, dos potencias a fusionar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: