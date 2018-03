Congreso Nacional: Macri aseguró que el país "está en la dirección correcta"

Ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación ratificó el rumbo de la economía y su política de cambio gradualista. Aseguró que la inflación está bajando y reiteró su compromiso con la reducción de la pobreza. El presidente Mauricio Macri aseguró este jueves al abrir el período de sesiones legislativas que el país está "en la dirección correcta" y que las políticas implementadas en la primera mitad de su gestión están empezando a rendir "frutos", sostuvo que la economía crece sobre "bases firmes" y confirmó que ve "con agrado" que el Congreso debata este año una posible despenalización del aborto. "Ese crecimiento invisible sucedió, es como cuando comenzamos un edificio, en el pozo no se ven los pilotes, el hormigón, pero esa base existe, está", enfatizó Macri, quien aseguró que "los argentinos empezamos ver los frutos" de las políticas implementadas por su gestión. Tras destacar un crecimiento en la inversión y niveles "récord" en algunos rubros como venta de cemento, señaló que el crecimiento se da sobre "bases firmes" por lo que "va a durar para toda la vida". En un discurso que no tuvo el fuerte tono político que le dio en su último mensaje ante la Asamblea Legislativa, el primer mandatario pidió continuar con el rumbo económico planteado por su gestión y rechazó críticas de sectores que le piden, según dijo, "un shock de ajuste" o que "nada cambie". En ese sentido, ratificó este jueves el rumbo económico del Gobierno, al asegurar que no aplicará un "shock de ajuste" y, además, garantizó que la inflación "está bajando" y que el Gobierno va a dejar de endeudarse. El jefe de Estado subrayó: "Elegimos el cambio con gradualismo. Tenemos metas para bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y se multiplicarán las inversiones en un país confiable, necesitamos templanza". "Algunos me critican porque voy demasiado lento y otros por ir demasiado rápido", afirmó Macri, quien subrayó que a los sectores que piden "un shock de ajuste" les dice: "acá vinimos a reducir al pobreza y a que ningún argentino pase hambre". Además, indicó: "los otros nos piden que nada cambie y yo les digo si nada hubiese cambiado estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social". "Tenemos metas par bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y como las vamos a cumplir vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable", aseguró el jefe de Estado, al exponer en la Asamblea Legislativa. También se refirió al aborto: "Hace 35 años que se posterga un debate muy sensible que como sociedad nos debemos: el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida. Pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año".

DURANTE SU DISCRUSO, MACRI ASEGURÓ QUE NO APLICARÁ UN "SHOCK DE AJUSTE". Para la oposición, Macri "niega la realidad" La oposición política cuestionó el discurso del Presidente Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa al sostener que se basó en una "negación de la realidad" y en la creación de un "país ficticio". Así se pronunciaron, entre otros, el diputado del Frente Renovador Felipe Solá; el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi; el diputado kirchnerista Axel Kicillof; el jefe del interbloque de diputados Argentina Federal, Pablo Kosiner; el diputado massista Facundo Moyano; el ex presidente Eduardo Duhalde; el diputado Nicolás del Caño (PTS- Frente de Izquierda); y el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso. Solá sostuvo que el discurso del jefe de Estado fue "una burla al Congreso" y "una negación de la realidad", ya que "su diagnóstico es un diagnóstico de un país que no existe". "No es que se equivocó de discurso: se equivocó de país. El discurso de una hipocresía, de una mentira y una negación de la realidad que asusta", sentenció en diálogo con la prensa en el Salón de Pasos Perdidos. Rossi, por su parte, coincidió en que el jefe de Estado hizo "invocaciones" acerca de un "futuro maravilloso que sólo él ve" en lugar de hacer referencia al "presente angustioso que viven los argentinos". El ex presidente Duhalde dedicó palabras más conciliadoras hacia Macri, al expresar que cree en "la buena fe del Gobierno", aunque pidió que sus promesas "se conviertan en realidad" e insistió que se necesita del "diálogo" para poder resolver los problemas. Por su parte, Del Caño (FIT) indicó que "el discurso de Macri tuvo como objetivo encubrir la realidad que están padeciendo millones de argentinos" y señaló que no hizo mención a "la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los que trabajan y de los jubilados a los que les robó con la reforma previsional". "Lejos de ello, afirmó que los salarios le habían ganado a la inflación entre 2015 y 2017, algo totalmente falso", enfatizó. "Lo peor ya pasó: Vienen los años en que vamos a crecer." Mauricio Macri en el Congreso. El discurso completo y las frases destacadas en https://t.co/YK0cbj02J1 | https://t.co/fnEKkuadQ9 #TPANoticias #BuenJueves pic.twitter.com/r9xPN6IiVk — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 1 de marzo de 2018

Congreso Nacional: Macri aseguró que el país "está en la dirección correcta"

Confirmó que ve "con agrado" el debate sobre el aborto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: