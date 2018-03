P U B L I C



Lo aseguró en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura Bonaerense. Afirmó que el sistema educativo requiere una "reforma profunda". En la apertura de sesiones legislativas ordinarias, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, envió este jueves un duro mensaje a los gremios docentes, a los que acusó de poner de "rehenes a los alumnos" con las amenazas de paro y denunció el problema del "ausentismo" y de las "licencias truchas". Al brindar su discurso ante la Asamblea Legislativa, la mandataria insistió en que el sistema educativo requiere una "reforma profunda" y le advirtió a los gremios docentes que "no se puede seguir dialogando sobre qué es lo mejor para los chicos pensando que para eso hay una fecha límite" con el inicio de clases el próximo lunes. "Y menos si tomamos que esa fecha es el comienzo de clases que pone de rehenes a los alumnos y que cada febrero hace que los padres sigan sufriendo la incertidumbre de no saber si van a empezar las clases a tiempo o no", indicó. Al respecto, subrayó que "no se trata de si la paritaria se empezó a discutir en junio, en marzo o en noviembre del año anterior", ya que "los maestros trabajan todo el año y no puede haber fecha límite" para las negociaciones e insistió en que "no puede ser sólo el salario lo que hay que discutir". Vidal hizo eje en la cuestión de presentismo en las aulas, lo que aseguró "impacta en la capacidad de aprender de los chicos", y al respecto, subrayó: "No estamos discutiendo que un docente pueda enfermarse, necesite cuidar a su hijo, tenga la licencia por maternidad que le corresponde o se tome vacaciones. Tampoco que necesite una licencia para estudiar y perfeccionarse. Estamos discutiendo el abuso, las licencias truchas, el ausentismo del 17 por ciento en las escuelas públicas contra el 5 por ciento en las escuelas privadas, incluso las que reciben subvención estatal".

