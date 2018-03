"ABSA y el Municipio deben tomar medidas por la calidad del agua"

Así lo aseguró el concejal Osvaldo Fraticelli, quien además expresó que "es necesario mejorar ya mismo el servicio en toda su extensión". En el marco de reuniones de trabajo conjuntas emprendidas por el bloque de concejales PJ-Unidad Ciudadana y autoridades del Partido Justicialista de Campana, el concejal Osvaldo Fraticelli mantuvo un encuentro con el vocal del Consejo del Partido, Joel Vallomy, en el cual analizaron la situación de la denuncia realizada en año pasado en el Defensor del Pueblo por la calidad del agua de la ciudad y la situación del servicio en general. En ese sentido, Fraticelli manifestó: "Estuvimos revisando los valores de los análisis y es un asunto preocupante, hay zonas de la ciudad que abonan por un servicio que no cumple con los estándares de calidad que exige la provincia. El servicio de agua en Campana es caro y lo va a ser muchísimo más con el tarifazo nuevo, pronto a aplicarse". Por su parte, Vallomy expresó: "Hemos llegado después de más de un año de trámite con la denuncia realizada, a un diagnóstico general de la calidad del agua. Sabemos en qué zonas hay falencias en los valores físicoquímicos. El casco céntrico de la ciudad tiene valores por encima de la normativa provincial en cuanto a cloruros y sulfatos, así también el eje de Las Acacias y Villanueva tiene valores fuera de norma. ABSA se comprometió a obras (un pozo nuevo tanto para el centro como para esos barrios), pero aún no nos dan precisiones sobre fechas. Mientras tanto, el agua no tiene los estándares requeridos". En relación a distintos inconvenientes del servicio, el concejal Fraticelli afirmó que "además de los análisis, asunto por demás preocupante, hay muchas falencias de ABSA en nuestra ciudad". Al respecto enumeró "constantes roturas de caños, baja presión y reiterados cortes de servicio en muchísimos puntos de la ciudad, que ya son un problema crónico". "Es necesario mejorar ya mismo el servicio en toda su extensión", aseguró. A su Vallomy se refirió al laboratorio municipal y su accionar: "Hace unos días se informó desde el Municipio que se realizaron 330 muestras. Es necesario conocer los resultados". Sobre esa situación también se manifestó el concejal Fraticelli: "Sería muy importante poder cruzar la información de análisis que tenemos tanto de OCABA como de ABSA para ver si es coherente con la municipal. Es importante que el laboratorio tome muestras y realice análisis, pero el resultado de esos análisis debe ser ampliamente difundido para que los vecinos sepan cual es la calidad de agua de nuestra ciudad"

FRATICELLI , JUNTO A VALLOMY, TAMBIÉN SOLICITÓ QUE SE DIFUNDAN LOS ANÁLISIS DEL LABORATORIO MUNICIPAL.



"ABSA y el Municipio deben tomar medidas por la calidad del agua"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: