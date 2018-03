Romina Buzzini participó del encuentro mensual de Mujeres Radicales bonaerenses

La concejal de Cambiemos debatió junto a correligionarias de toda la provincia las acciones a desarrollarse el próximo 8 de marzo. Del encuentro participaron la diputada del Mercosur María Luisa Storani y la legisladora provincial Alejandra Lorden. La concejal de Cambiemos Romina Buzzini participó esta semana de la reunión mensual de Mujeres Radicales bonaerenses, encuentro en el que se discutieron problemáticas de género, la despenalización del aborto y las actividades a realizarse el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Buzzini asistió junto a Sandra Gotelli, vocal de la UCR Campana. En la reunión estuvo María Luisa Storani, diputada parlamentaria del Mercosur y una feminista reconocida en el partido, que en su momento trabajó en el proyecto de legalización del aborto. También se encontraba Alejandra Lorden, diputada provincial e integrante por la provincia de Buenos Aires del Comité Nacional, una mesa con mayoría masculina. "Con vistas 8 de marzo las mujeres radicales confirmamos nuestra adhesión al paro de una hora, que propone un cese de actividades de cada una de las mujeres en la tarea que estemos desarrollando y reunirnos en un lugar en común para reivindicar los derechos que fuimos consiguiendo a lo largo de los años y seguir peleando por todos aquellos queremos conseguir", explicó la concejal. "Creo que es importante entender que el Día Internacional de la Mujer es mucho más amplio que las consignas contra la violencia: está el tema del aborto, la cuestión de la igualdad laboral. No es un día para que nos regalen una rosa, sino para que todos entiendan que tenemos que seguir luchando por ciertos derechos porque todavía no hay una igualdad", subrayó. En ese sentido, Buzzini recordó la "gran historia de mujeres del radicalismo" desde Elvira Rawson, precursora de la ley del sufragio, a Florentina Gómez miranda, impulsora de las leyes de patria potestad compartida y de divorcio vincular. "Convocamos a las mujeres no solo del radicalismo sino en general a expresarse el 8M sea en Capital Federal o en sus ciudades. Desde luego, el Comité Campana adhiere al acto que realice la gestión municipal. Y continuamos trabajando para organizar una actividad partidaria con dirigentes nacionales que puedan comentarnos estos y otros temas, ya que muchos trascienden la cuestión de género y está bueno que lo debatamos entre todos los radicales", afirmó.

ROMINA BUZZINI JUNTO A SANDRA GOTELLI Y LA DIPUTADA MERCOSUR MARÍA LUISA STORANI.





"EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER NO ES UN DÍA PARA QUE NOS REGALEN UNA ROSA, SINO PARA QUE TODOS ENTIENDAN QUE TENEMOS QUE SEGUIR LUCHANDO POR CIERTOS DERECHOS PORQUE TODAVÍA NO HAY UNA IGUALDAD", SEÑALÓ BUZZINI.

Habla @RominaBuzzini en Comisión de la Mujer pic.twitter.com/cuVNY9xaXS — Nora Beatriz Arana (@NoraArana) 28 de febrero de 2018 #Ahora conversando con nosotras @AleLorden @UCRCampana @UCRBuenosAires #mujeresradicales #ElProvincia pic.twitter.com/guZDY8gnbQ — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 28 de febrero de 2018 Reunión de la Comisión de la Mujer UCR, PCIA de Bs As con @maluisastorani y @RominaBuzzini pic.twitter.com/bUySOtdgmY — Nora Beatriz Arana (@NoraArana) 28 de febrero de 2018 #Ahora con @GOTELLISandra en la reunion de mujeres de #ElProvincia @maluisastorani @NoraArana pic.twitter.com/MIIB9Mjvun — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 28 de febrero de 2018

Romina Buzzini participó del encuentro mensual de Mujeres Radicales bonaerenses

