P U B L I C



Esta tarde, desde las 17 horas, el Auriazul recibirá la visita de Muñiz, equipo que está último en las posiciones, pero que tiene el mejor arranque de año en la divisional con tres victorias y un empate. El árbitro será Sebastián Habib. Luego de dos victorias consecutivas y un empate con sabor a triunfo frente a Lamadrid en Villa Devoto, Puerto Nuevo volverá a presentarse como local. Será esta tarde, desde las 17 horas, cuando reciba la visita de Muñiz en el arranque de la 20ª fecha de la Primera D. El conjunto dirigido por Hugo Medina ha sumado siete de los últimos nueve puntos y buscará seguir en ese camino para tratar de meterse en puestos de clasificación al Reducido. De hecho, en caso de ganar hoy, igualará a Atlas (8º) y Juventud Unida (9º) en la línea de los 26 puntos. En busca de esa victoria, el Auriazul presentará un cambio obligado, dado que Maximiliano Chapuis fue expulsado en Lamadrid luego de ser reemplazado por Alex Curto. Así, dada la suspensión de Orlando "Pampa" Sosa, el propio Curto o Matías Bolsen son los candidatos para ser la máxima referencia ofensiva del Portuario esta tarde. Sin embargo, Medina podría realizar otras modificaciones. Es que Sergio Robles entrenó diferenciado esta semana y su lugar como lateral izquierdo podría ser ocupado por Ángel Ramón o Jonatan Lazo. Mientras que Cristian Torres podría ingresar en lugar de Nicolás Rodríguez en una variante táctica para este encuentro. Así, la probable formación de Puerto Nuevo para esta tarde sería: Rodrigo Ponce De León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Robles o Lazo; Tadeo MacIntyre, Kevin Redondo, Franco Colliard, Torres o Rodríguez; Pablo Sosa y Curto o Bolsen. Por su parte, Muñiz llegará a Campana en la última posición de la tabla, pero con una racha muy positiva: en este 2018 ha ganado tres partidos (Claypole, Yupanqui y Deportivo Paraguayo) y empatado uno (Central Ballester), convirtiéndose hasta el momento en el equipo de mejor rendimiento del año en la Primera D (en la primera rueda solo había ganado un único partido). Entonces, de no mediar sorpresas, el Rayo Rojo presentaría hoy a los mismos once que vienen de vencer a Deportivo Paraguayo. O sea: Ignacio Díaz Peyrous; Diego Garbero, Facundo Ponce, Daniel Kombi, Oscar Fernández; Maximiliano Ramasco, Leandro Tot, Brian Torres, Mariano Filosi; Leonardo Gómez y Dante Contreras. "Muñiz está muy bien, tiene una defensa durísima, con dos centrales muy sólidos. De hecho, en estos cuatro partidos recibió un solo gol. Va a ser un encuentro muy difícil para Puerto Nuevo", advirtieron desde el cuerpo técnico Auriazul de cara a este encuentro que comenzará a las 17 horas y tendrá arbitraje de Sebastián Habib. FECHA 20. Por esta nueva fecha de la Primera D (quinta de las revanchas), hoy se medirán también: Real Pilar vs Lamadrid, Centro Español vs Argentino de Rosario y Deportivo Paraguayo vs Argentino de Merlo. En tanto, Atlas vs Liniers jugarán el sábado; Clay-pole vs Juventud Unida lo harán el domingo; Yupan-qui vs Lugano se enfrentarán el lunes; y en el gran duelo de la fecha, Central Ballester recibirá el martes a Victoriano Arenas.

HABRÁ CAMBIOS. RESPECTO A LA FORMACIÓN TITULAR QUE PRESENTÓ ANTE LAMADRID, HOY PUERTO NUEVO TENDRÁ UNA VARIANTE OBLIGADA Y, QUIZÁS, OTRAS DOS MODIFICICACIONES TÁCTICAS. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 43. En 42 partidos, Puerto Nuevo ganó 17; Muñiz logró 13 victorias y empataron en 12 oportunidades. El cuadro Auriazul marcó 60 goles, en tanto que el Rayo Rojo convirtió 51. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 21 partidos, Puerto Nuevo ganó 6 (30 goles), Muñiz ganó 9 (30 goles) y empataron 6 veces. COMO LOCAL MUÑIZ. En 21 encuentros, Puerto Nuevo ganó 11 (30 goles); Muñiz venció en 4 oportunidades (21goles) y empataron 6 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue el martes 2 de mayo de 2017, por la 24ª fecha de la Primera D 2016/17, cuando Muñiz se impuso 1-0 con gol de Maximiliano Gallardo, aunque luego Puerto Nuevo ganó los puntos por la mala inclusión de Mathias Bellini en la visita. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El sábado 30 de septiembre de 2017, por la 5ª fecha, Puerto Nuevo venció 2-1 a Muñiz con un doblete de Germán Águila en el Estadio Municipal de Pilar. APOSTILLAS. Como local, Puerto Nuevo acumula 8 juegos sin triunfos ante Muñiz, con 3 empates y 5 derrotas (las últimas dos de manera consecutivas). La última victoria en esta condición se remonta al sábado 28 de febrero de 2004, por la 18ª fecha de la Primera D 2004/05: 2 a 0 con goles de Diego Krum. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA LOCAL DE 2002 Se produjo el sábado 13 de abril por la 8ª fecha del Torneo Clausura: PUERTO NUEVO 3 - MUÑIZ 0. PUERTO NUEVO (3): Pablo Menón; Walter Barrios (Agustín Carreras), Leandro Mussi, Sergio Leguizamón y Alexis González; Damián Javier Rivas Karlic, Cristian Rodríguez, Marcelo Pasquet (Diego Rosada) y Carlos Barrios; Fernando Caoduro y Orlando Sosa (Diego Barrios). DT: Roque Jesús Cabezas. SUPLENTES: Maximiliano Lares y Julio Navarro. MUÑIZ (0): Cristian Cónsoli; Leonardo Sosa, Diego Pereyra, Juan Tobar y Marcos Allemand; Walter Molina, José Isaurralde (Pablo Cammasio), David Catuscelli (Federico Araujo) y Fernando Oubina; Hernán Lorasque y Germán Memies. DT: Luis González. SUPLENTES: Flores Avellaneda, Pedro Castro y Mario Martínez. GOLES: PT 39m Orlando Sosa (PN). ST 11m Walter Barrios (PN) y 18m Marcelo Pasquet (PN) CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: R. González.

Primera D:

Puerto Nuevo intentará seguir su levantada ante un rival que también está en alza

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: