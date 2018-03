Con la participación de diez equipos y jugadores de larga trayectoria, la competencia ya finalizó las primeras tres fechas.

En una cita que se está haciendo tradicional para el Maxi Básquet, el Campana Boat Club organizó y está llevando adelante una nueva edición del Torneo de Verano +35.

Este año participan diez equipos y, entre los inscriptos, se destacan nombres de amplia trayectoria en el básquet de la zona.

Claro está: más allá de la competencia, para la mayoría de los jugadores este tipo de torneo es la posibilidad de seguir disfrutando del básquet y reencontrarse con viejos compañeros y rivales de tantos años.

ZONA A. Está integrada por Belgrano de Zárate, Tortugas (conformado por varios jugadores de Ciudad de Campana), Boat Club +45, Ciudad de Campana y Master Bus.

En este grupo, los resultados fueron los siguientes:

Fecha 1: Belgrano 73-70 CBC +45; Tortugas 75-49 Master Bus. Libre: Ciudad de Campana.

Fecha 2: Master Bus 43-62 CBC +45; Ciudad de Campana 95-75 Belgrano. Libre: Tortugas.

Fecha 3: Belgrano 54-47 Master Bus; Ciudad de Campana 94-81 Tortugas. Libre: CBC +45.

Así, las posiciones hasta el momento son: 1) Belgrano (2-1), 5 puntos; 2) Tortugas (2-0), 4 puntos; 3) CBC +45 y Ciudad de Campana (1-1), 3 puntos; 5) Master Bus (0-3), 3 puntos.

ZONA B. En tanto, en la Zona B participan: Náutico Zárate, RyS 2018, Campana Boat Club +35, Paraná de Zárate e Ingeniero Raver de Los Cardales.

En este grupo, los resultados fueron los siguientes:

Fecha 1: Paraná 67-77 CBC +35; Náutico Zárate 83-61 Ingeniero Raver. Libre: RyS 2018.

Fecha 2: Náutico Zárate 88-46 Paraná; RyS 63-51 Ingeniero Raver. Libre: CBC +35.

Fecha 3: Paraná 57-77 RyS 2018; Náutico Zárate 83-63 CBC+35. Libre: Ingeniero Raver.

Así, las posiciones hasta el momento son: 1) Náutico Zárate (3-0), 6 puntos; 2) RyS (2-0), 4 puntos; 3) Boat Club +35 (1-1), 3 puntos; 4) Paraná (0-3), 3 puntos; 5) Ingeniero Raver (0-2), 2 puntos.

GOLEADORES. Disputadas estas primeras tres fechas, los goleadores del torneo son: 1) Juan Alleman (Náutico Zárate), 55 puntos; 2) Marco Dell Acqua (Ciudad de Campana), 52 puntos; 3) Marcos Cabral (Ciudad de Campana), 48 puntos; 4) Pablo Aranda (Paraná), 38 puntos; 5) Diego Tonelli (Tortugas), 37 puntos; 6) Luciano Suárez (Náutico Zárate), 36 puntos; 7) Ezequiel De la Peña (Belgrano), 35 puntos; 8) Carlos Mapis (Ingeniero Raver), 35 puntos; 9) Martín Trovellesi (RyS), 35 puntos.



TORTUGAS. EL CAMPEÓN DEFENSOR, INTEGRADO POR MAYORÍA DE JUGADORES DEL CCC.





NÁUTICO ZÁRATE. EL ANCLA ARMÓ UN EQUIPO QUE ES GRAN CANDIDATO AL TÍTULO.

EL PROVINCIAL CIERRA LA 2ª FASE

Esta noche se disputará al 10ª y última fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2017/18. Ciudad de Campana se despidió del certamen el pasado fin de semana, dado que ya está eliminado y hoy no verá acción porque queda libre.

En cuanto a la definición de cada una de las cuatro zonas, será una jornada "decorativa", porque ya se conocen los cuatro equipos que avanzarán directamente a Cuartos de Final y los ocho que disputarán el repechaje. Incluso, ya se sabe cuáles terminarán segundos y cuáles en tercer lugar, por lo que los cruces de ese repechaje ya están definidos también.

Los que ya esperan en Cuartos de Final son: Atenas de La Plata (Grupo A), Gimnasia de Pergamino (Grupo B), Regatas de San Nicolás (Grupo C) y Sarmiento de Coronel Suárez (Grupo D).

En tanto, las series de repechaje para tratar de buscar los cuatro lugares restantes en Cuartos de Final serán: Independiente de Tandil (2º A) vs Somisa de San Nicolás (3º D); Estrella de Bahía Blanca (2º D) vs Independiente de Zárate (3º A); Los Indios de Junín (2º B) vs Defensores Unidos de Zárate (3º C); y Sportivo Pilar (2º C) vs Ciudad de Saladillo (3º B).

Los partidos de esta noche serán: Atenas (LP) vs Defensores (VR) y Colón (Chi) vs Independiente (Z) por la Zona A; Los Indios (J) vs Gimnasia (P) y Juventud Unida (Cañ) vs Hogar Social (Berisso) por la Zona B; Defensores Unidos vs Astillero Río Santiago (Ens) y Regatas (SN) vs Sportivo Pilar por la Zona C; y Estrella (BB) vs Racing (O) y Sarmiento (CS) vs Unión y Progreso (T) por la Zona D.