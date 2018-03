Breves Deportivas

Libertadores: empató Boca. Superliga: fecha 18. Del Potro en Acapulco. Gran triunfo de Zeballos. Jaguares confirmados. LIBERTADORES: EMPATÓ BOCA En la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Jrs igualó anoche 0-0 como visitante frente a Alianza Lima de Perú por la primera fecha del Grupo H. En cambio, Independiente de Avellaneda no pudo sumar: perdió en Venezuela, donde cayó 1-0 frente a Deportivo Lara por el Grupo G. Además, anoche se disputaron otros tres partidos: Independiente Santa Fe (Colombia) 1-1 Emelec (Ecuador), Real Garcilaso (Perú) 2-0 Santos (Brasil) y Junior (Colombia) 0-3 Palmeiras (Brasil). SUPERLIGA: FECHA 18 En el inicio de la 18ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, hoy se disputarán tres encuentros. Arsenal, dirigido por Sergio Rondina y seriamente comprometido con los Promedios, recibirá a Lanús desde las 19 horas; Belgrano y Patronato jugarán en Córdoba también desde las 19; mientras que Huracán (equipo en el que juega el campanense Nazareno Solís) visitará a Colón de Santa Fe desde las 21.15. En tanto, para mañana sábado están programados los siguientes encuentros: Tigre vs Talleres (17.00), San Lorenzo vs Unión (17.00), Rosario Central vs Godoy Cruz (19.15) y Temperley vs Gimnasia LP (21.30). El domingo jugarán: Atlético Tucumán vs Defensa y Justicia (17.00), Banfield vs Newells (17.00), River Plate vs Chacarita (19.15) y Racing Club vs Vélez Sarsfield (21.30). Finalmente, el lunes será el turno de: San Martín SJ vs Independiente (19.00), Estudiantes LP vs Olimpo (19.00) y Argentinos vs Boca Jrs (21.15). DEL POTRO EN ACAPULCO Luego de vencer al español David Ferrer en el último turno de la segunda ronda, Juan Martín Del Potro buscaba anoche dar un nuevo paso en el ATP 500 de Acapulco. Al cierre de esta edición y por los Cuartos de Final, el tandilense se medía con el austríaco Dominic Thiem (segundo favorito del certamen) por un lugar en las semifinales del abierto mexicano, donde es el único argentino en carrera, dado que Diego Schwartzman fue eliminado en segunda vuelta. GRAN TRIUNFO DE ZEBALLOS El argentino Horacio Zeballos consiguió anoche una gran victoria al superar en tres sets al francés Gael Monfils por los Octavos de Final del ATP 250 de San Pablo. Su próximo rival, ya en Cuartos de Final, será el brasileño Rogerio Dutra Silva, quien derrotó 6-4 y 6-2 al argentino Nicolás Kicker. En tanto, también ayer, el bahiense Guido Pella perdió ante el chileno Nicolás Jarry en el tie break del tercer set. Otro argentino que hoy buscará un lugar en semifinales será Leonardo Mayer. El correntino enfrentará al uruguayo Pablo Cuevas. JAGUARES CONFIRMADOS El coach Mario Ledesma definió la formación de Jaguares que este sábado desde las 18.40 horas recibirá a Hurricanes en Vélez Sarsfield por la tercera fecha del Súper Rugby 2018. Los XV de la franquicia argentina serán: Felipe Arregui, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro, Marcos Kremer, Matías Alemanno, Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez, Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Bautista Delguy y Joaquín Tuculet. Y como relevos estarán: Julián Montoya, Javier Díaz, Juan Pablo Zeiss, Guido Petti, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo, Juan Martín Hernández y Sebastián Cencelliere.

Breves Deportivas

