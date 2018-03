Asalto en la joyería Nisei

Dos hombres armados, vestidos con mamelucos industriales, irrumpieron en el negocio y en cuestión de minutos se llevaron oro y dinero en efectivo. Dos hombres armados, que llevaban puesto cascos de motocicleta e iban vestidos con mamelucos de trabajadores industriales, asaltaron en la mañana del viernes la joyería Nisei, ubicada en pleno centro de nuestra ciudad, y lograron llevarse oro y dinero en efectivo. Todo sucedió en un lapso de entre 8 y 10 minutos. Según relató a LAD el propietario del comercio, Gastón Yamaushi, "en un pestañeo" los dos sujetos entraron, mostraron sus armas y lo amenazaron a él, a una empleada y a dos clientes. Mientras uno quedó "de campana" en la recepción del negocio, otro atravesó el mostrador y le exigió a Yamaushi plata y oro. "No me mirés" y "Mirá que no soy ningún gil" eran dos de las frases que más le repetía el delincuente. En el robo no hubo violencia física, "aunque el hecho de que te apunten con un arma ya es violento", expresó el joyero. Los malvivientes escaparon con el botín a bordo de una moto por Becerra en dirección a Moreno. La Policía no tardó en llegar y la división Científica tomó muestras en busca de huellas y otras pistas que permitan dar con los autores del hecho. Hace cuatro meses, Nisei fue víctima de un robo de similares características. En esa oportunidad, uno de los responsables cayó detenido, luego de ser identificado al llevar el rostro descubierto. Sin embargo, Yamaushi se mostró desesperanzado. "Cuando llegué a Campana hace 15 años era otra cosa. Hoy parece una ciudad de lo peor del Conurbano: nada queda de esa ciudad tranquila de trabajadores", afirmó. Y le pidió soluciones a las autoridades: "Por favor hagan algo con respeto a la inseguridad, porque prácticamente se me hace imposible continuar de esta manera. Siento impotencia, siento que estoy solo. El Estado está ausente. No puede ser que dos personas vengan, desenfunden y se lleven el trabajo de muchos años en cuestión de minutos".

POLICÍA CIENTÍFICA SE HIZO PRESENTE EN EL LOCAL UBICADA EN AV. ROCCA AL 100.





EL ROBO OCURRIÓ EN PLENA AVENIDA ROCCA.



Asalto en la joyería Nisei

