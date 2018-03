ARGENTINO (M) GANÓ CON GOL DE GERMÁN ÁGUILA El delantero campanense Germán Águila marcó ayer su primer gol con la camiseta de Argentino de Merlo. El juvenil, que convirtió seis tantos para Puerto Nuevo en la primera rueda, abrió la cuenta de La Academia en su victoria 3-1 sobre Deportivo Paraguayo. De esta manera, Argentino de Merlo llegó a los 35 puntos y quedó a cuatro unidades del líder, Victoriano Arenas. Y su próximo rival será justamente Puerto Nuevo, por lo que Águila estará frente a frente a sus compañeros del semestre pasado. Además, ayer, Lamadrid venció 3-2 como visitante a Real Pilar y alcanzó a Central Ballester en la segunda posición (ambos tienen 37 puntos). En tanto, en el otro encuentro de la jornada, Centro Español superó 2-0 como local a Argentino de Rosario Esta 20ª fecha de la Primera D continuará hoy con el partido entre Atlas y Liniers que se disputará en General Rodriguez. En tanto, mañana domingo jugarán Claypole vs Juventud Unida; mientras que el lunes lo hará Yupanqui vs Atlético Lugano. Finalmente, la fecha se cerrará el martes con el gran duelo de la jornada: el líder Victoriano Arenas visita a su escolta, Central Ballester.



El Auriazul consiguió una gran victoria ante un equipo que estaba invicto en este 2018. Con los tres puntos, igualó la línea de Atlas y Juventud Unida. Su próximo compromiso será el miércoles frente a Argentino de Merlo como visitante. Luego de dos triunfos y un empate con sabor a triunfo, Puerto Nuevo puso ayer a prueba su buena racha ante Muñiz, un equipo que no había perdido en lo que va de 2018 (tres victorias y un empate en cuatro presentaciones). Y el Auriazul salió airoso: le ganó bien al Rayo Rojo y sumó tres puntos que le permiten llegar a 26 unidades e igualar la línea de Atlas y Juventud Unida, que ocupan los últimos dos lugares de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. La victoria del Portuario fue por la mínima diferencia, gracias a un penal convertido por Pablo Sosa a los 42 minutos del primer tiempo. Y se transformó así en el cuarto partido sin caídas para el elenco de Hugo Medina, que en lo que va del año acumula tres triunfos (Yupanqui, Deportivo Paraguayo y Muñiz), un empate (Lamadrid) y una derrota (Central Ballester). Una racha que lo confirma en la lucha por ingresar al Reducido y que le permite llegar de la mejor manera al duro compromiso que tendrá el próximo miércoles, cuando enfrente como visitante a Argentino de Merlo, uno de los conjuntos de mayor presupuesto de la divisional y, por ende, uno de los candidatos al ascenso. EL PARTIDO Para este encuentro, el DT Hugo Medina realizó una única variante: Alex Curto reemplazó como delantero al suspendido Maximiliano Chapuis (recibió tres fechas de sanción; mientras que Orlando Sosa cumplió ayer con las dos que lo castigó AFA por la roja directa ante Deportivo Paraguayo). Más allá de ese cambio, el esquema táctico no se modificó, aunque sí cambiaron posicionalmente algunos jugadores: Tadeo Mac Intyre se ubicó en el costado izquierdo del mediocampo, mientras que Nicolás Rodríguez ocupó el sector derecho. Así, en un arranque muy disputado, el equipo de nuestra ciudad salió a tomar la iniciativa, pero le costaba dominar el juego en los primeros minutos. Por su parte, Muñiz presentó con una propuesta más defensiva y esperaba a que se abran los espacios para salir de contra. La búsqueda del Auriazul era tratar de llegar al fondo a través de los desbordes de MacIntyre y Rodríguez, aunque también Curto era muy buscado en las pelotas divididas para ganar de arriba y habilitar a quienes llegaban desde afuera. Antes del gol, MacIntyre tuvo la más clara de esa primera parte. Fue a los 32 minutos, cuando entró al área en soledad y remató por encima del travesaño luego de una buena jugada colectiva. La apertura del marcador llegaría diez minutos más tarde, luego que Daniel Kombi, defensor de Muñiz, cometiera una infantil mano dentro del área luego de un lateral ofensivo de Puerto Nuevo. El árbitro Sebastián Habib no dudó en marcar el punto de penal y fue Pablo Sosa quien asumió la responsabilidad de la ejecución. Su remate fue cruzado, contra el palo derecho del arquero, que se estiró pero no llegó siquiera a rozar el balón que se fue a descansar al fondo de la red. Con la ventaja a su favor, el Portuario llegó al entretiempo con más tranquilidad, confianza y una diferencia que obligaba al visitante a modificar su postura ante el juego. Y como a Muñiz le costó mucho lastimar, el equipo de nuestra ciudad prácticamente no sufrió sobresaltos para sostener la diferencia. Incluso pudo haber aumentado el marcador con un cabezazo de Antoni Rodríguez que superó al arquero y dio en el travesaño. Encima, a los 21 minutos, el asistente advirtió una agresión de Leonardo Gómez sobre Sergio Robles y, entonces, el jugador de Muñiz se fue expulsado, dejando al Rayo Rojo también en inferioridad numérica. Y con los cambios, Medina apostó a reforzar la zona de contención para terminar de asegurar el partido: ingresaron dos hombres de características defensivas Eliseo Aguirre y Paulo Boumerá en reemplazo de los volantes ofensivos Nicolás Rodríguez y Pablo Sosa. Así, el 1-0 ya no se movió y el Auriazul festejó su tercera victoria del año. Para seguir creciendo. Y para ilusionarse también.

Con los tres puntos, igualó la línea de Atlas y Juventud Unida, 8º Y 9º de la Tabla de Posiciones. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Rodrigo Ponce de León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Sergio Robles; Kevin Redondo; Nicolás Rodríguez, Franco Colliard, Pablo Sosa, Tadeo MacIntyre; Alex Curto. SUPLENTES: Esteban Montesano, Paulo Boumerá, Eliseo Aguirre, Alejandro González, Gustavo Roldán, Tomás Fumeau, Cristian Torres. DT: Hugo Medina. MUÑIZ (0): Ignacio Díaz Peyrous; Daniel Kombi, Diego Garrero, Julián Ponce, Brian Torres; Maximiliano Ramasco, Leandro Tot, Jonatan Lemos, Leonardo Gómez; Mariano Filiosi y Dante Contreras. SUPLENTES: Mario Moreno, Axel Faut, Fernando Lucero, Julián Muronta, Matías Rial, Franco Pallero, Julián López Bruno. DT: Albero Insaurralde. GOLES: PT 42m Pablo Sosa -de penal- (PN). CAMBIOS: ST 6m Lucero x Ramasco (M); 17m Faut x Tot (M); 25m E. Aguirre x N. Rodríguez (PN); 28m Rial x Lemos (M); 30m Boumerá x P.Sosa (PN); 45m Roldán x Colliard (PN). AMONESTADOS: Robles, A. Rodríguez, Montiel, Curto (PN); Ramasco, Faut, Lucero (M). EXPULSADOS: ST 21m Leonardo Gómez (M). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Sebastián Habib.

FORMACIÓN GANADORA. LOS 11 TITULARES QUE PRESENTÓ AYER PUERTO NUEVO ANTE MUÑIZ (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).

#Dato VIDEO. Puerto Nuevo (1) consiguió su victoria ayer, frente a Muñiz (0) por la mínima diferencia, gracias a un penal convertido por Pablo Sosa a los 42' del Primer Tiempo. pic.twitter.com/4iCRRVJkzl — La Autentica Defensa (@LADdigital) 3 de marzo de 2018

Primera D:

Puerto Nuevo venció a Muñiz y estiró su buena racha

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: