Con siete partidos, hoy comienza la 17ª fecha del campeonato del Nacional B. Sin embargo, toda la atención se la roba el duelo que en Mar del Plata disputarán el escolta Aldosivi (27 puntos) y el líder Atlético Rafaela (29). Este encuentro comenzará a las 19.35 y será televisado por TyC Sports.

Además, hoy también jugarán: Brown (A) vs Sarmiento (J); Flandria vs Gimnasia (J); All Boys vs Deportivo Morón (17.05 por TyC Sports); Almagro vs Santamarina; San Martín (T) vs Nueva Chicago; e Instituto vs Estudiantes (SL).

La fecha seguirá mañana con Guillermo Brown vs Villa Dálmine; Juventud Unida vs Deportivo Riestra; y Agropecuario vs Los Andes.

Luego, el lunes se medirán Ferro vs Quilmes; y el martes lo harán Independiente Rivadavia vs Boca Unidos.