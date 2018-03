Según los aborígenes siberianos las cosas que uno quiere que sucedan deben mantenerse en secreto. Incluso en lengua inuit, uno de los sinónimos de chamán es "murmullo en voz baja". Runa, letra antigua del alfabeto vikingo, también quiere decir secreto. Probablemente les haya pasado alguna vez, que al comentar algún plan, logro o deseo, éstos se hayan diluido como la sal en el agua. Si bien la palabra es la materia prima con la que el Dios judeocristiano hizo el mundo, el silencio parece ser la manera con la que nosotros, los humanos, mejor concretamos nuestros planes. Lo cierto es que las pausas musicales son tan importantes cuanto las notas en el pentagrama. Si aprendiéramos a hablar menos, a otorgarle un mayor poder a nuestro discurso, correríamos mejor suerte.

Actualmente están de moda los retiros de silencio y los claustros, que invitan a quiénes se animen, a cerrar la boca. No es fácil aprender lo que paulatinamente desaprendimos. Lo que debiera ser natural, reír, callar, cocinar, ahora requiere una nueva capacitación. Las mujeres no saben parir, deben cursar el módulo 1,2 y 3 de parto a conciencia. Los niños ya no saben agarrar el lápiz , tienen problemas motrices por tanto teclado. El profe de running tiene que decirle al sedentario que si no camina se le van a tapar todas las arterias, que el movimiento es esencial para la salud. Como si no lo supiera. Como si la naturaleza nunca se lo hubiera dicho. Como si el ruido en el que vive no le dejara escuchar lo que su corazón, en silencio, le quiere decir.



Fabiana Daversa

www.fabianadaversa.com