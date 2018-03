José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Da la sensación de que la estrategia electoral del gobierno de Cambiemos consiste, entre otras cosas, en apurar el tranco del eterno ajuste en los años pares en que no hay elecciones y aflojar un poco en los impares que son los años en que la gente vota. Por supuesto que ese diminuto afloje dista mucho de compensar lo conseguido por los más ricos en el año anterior. Esta estrategia le ha permitido a la alianza PRO-Radicalismo ganar en octubre del año pasado con el latiguillo, luego demostrado falso, de que la economía había superado la etapa de solucionar los problemas provocados por la herencia recibida y comenzaba el camino hacia el paraíso prometido. Esta caricatura de democracia que se limita sólo al acto eleccionario, parte de la base que la gente es incapaz de saber "lo que hay que hacer" y es manejable mediante una adecuada estrategia comunicacional, algo que Cambiemos maneja muy bien. No por nada el presidente Macri ha caracterizado al ecuatoriano Jaime Durán Barba como partícipe necesario de los triunfos electorales de Cambiemos. Fue así que a poco de haber conseguido ganar las últimas elecciones, el gobierno apretó el acelerador y trató de imponer, con suerte diversa, importantes reformas, todas ellas tendientes a meterle la mano en los bolsillos a las clases populares y especialmente a jubilados y trabajadores. Como el ajuste debe continuar porque las ganancias de unos pocos no pueden dejar de crecer, el gobierno utiliza todos los medios que dispone para que las paritarias se cierren con un techo del 15% que hasta ellos saben que va a estar por debajo de la inflación y por lo tanto y gracias a las modificaciones introducidas por el senador Miguel Ángel Pichetto el ajuste de las jubilaciones también estará muy por debajo de la inflación. Ante este sombrío panorama para amplias capas de la población que ven como se agranda velozmente la grieta entre ricos y pobres no podía esperarse otra cosa que la creciente protesta social y que se comprobó en las movilizaciones de diciembre y recientemente en la del 21 del mes pasado. Tampoco pueden extrañar los cánticos contra el presidente que se inició en los estadios de fútbol y se reproduce en subtes y recitales donde la gente cansada de tanto engaño y caradurez expresa su hartazgo, a su manera, sin eufemismos. Aunque trate de disimularlo, el gobierno está preocupado porque resulta evidente que no alcanza con el blindaje mediático ni con distintos temas que se tratan de instalar en la opinión pública para desviar la atención de los graves problemas que son fruto de la política oficial. Es por eso que tampoco debe extrañar que la desbocada vocera de Cambiemos, Lilita Carrió haya salido a tildar a los Moyano, no sólo de corruptos, sino además de criminales y les pronosticó el mismo final que James "Jimmy" Hoffa quien fue líder del sindicato de Camioneros de los Estados Unidos, desaparecido en julio de 1975 y declarado legalmente muerto en Julio de 1982. ¿Habrá querido hacernos acordar de la Dictadura Cívico-Militar queriendo que sean "desaparecidos"?. Desgraciadamente 2018 es año par.

Opinión:

Estrategia

Por José Abel Perdomo

