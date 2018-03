El Espacio "Vamos Campana" llevó adelante un acto en el que los "padrinos" entregaron en mano las mochilas a los niños y niñas. El pasado miércoles, en el Círculo Italiano, Vamos Campana concretó el programa "Vamos las Mochis", que según Lucía Di Fino, integrante del espacio ciudadano, "es un programa educativo innovador". "Logramos, por segundo año consecutivo, que más de un centenar de niños cuyas familias tengan dificultades para comprar y adquirir las herramientas necesarias para el inicio de clases, puedan empezarlas con una mochila y un kit escolar nuevo", explicó Di Fino. Por su parte Mónica Navarro destacó: "Desde que creamos este espacio político, nos propusimos cambiar la lógica de la construcción para no depender de los grandes recursos de empresas y sindicatos, así nuestras ideas no sufren condicionantes. Fue así que para realizar tareas en beneficio de la comunidad, agudizamos el ingenio y buscamos alternativas. Vamos las Mochis es un ejemplo de ello, donde con la solidaridad cómo herramienta, logramos que más de 100 niños tengan su mochila y puedan comenzar las clases como corresponde" señaló. En tanto, Marisa Pérez agregó: "Decidimos desde el año pasado trabajar sobre el tema educativo dado que vemos que es uno de los más castigados por la ausencia del estado y además, porque sabemos que a las familias les cuesta cada vez más acceder a los útiles escolares". Por otro lado, Fabián Santoli manifestó la "felicidad que genera de ver a los niños recibir sus mochilas y saber que van a empezar las clases con todas las herramientas básicas". "Nos genera un gran orgullo y nos motiva a seguir trabajando desde el esfuerzo, más allá de lo económico, para continuar estrechando lazos entre la comunidad", añadió. En el acto de entrega de las mochilas, donde los padrinos se encontraron y dieron las mismas a los niños, Carla Navazzotti, quien coordinó la organización del programa, agradeció "a todos los padrinos que donaron mochilas para que los chicos puedan empezar las clases" y remarcó que "el lugar de los niños es en el aula de clases, y los adultos tenemos que hacer lo posible para que así sea". "Los chicos merecen tener un futuro, no hay futuro sin educación, y ésta solo se produce si tienen las herramientas para concurrir a la escuela", concluyó Navazzotti.







