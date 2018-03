Se enfrentarán desde las 17 horas en el Oeste bonaerense. Ambos equipos están clasificados a la próxima instancia. Por la última fecha de la Zona 10 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C, el Club Atlético La Josefa visitará esta tarde a La Catedral de Hurlingham en un encuentro que se jugará desde las 17 horas en el Oeste del conurbano bonaerense. Este partido no modificará el cierre del grupo, dado que La Catedral ya tiene asegurada la primera posición (9 puntos), mientras que La Josefa terminará en segundo lugar (4 unidades). En tanto, Deportivo San Felipe (1) está eliminado. Ambos equipos llegan a este compromiso tras sendas victorias sobre San Felipe: La Josefa lo derrotó 3-0 en el inicio de la segunda rueda, mientras que La Catedral le ganó 3-2 el pasado fin de semana. En el anterior enfrentamiento entre ambos, La Catedral se impuso 4-0 en el partido que se disputó en cancha de Puerto Nuevo.

Federal C:

La Josefa visita hoy a la Catedral en Hurlingham

